Haber Tarihi: 06 Eylül 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 11:50

Türbülans nedir, neden olur?

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı. Söz konusu haber ardından "türbülans" teriminin anlamı ve nedenleri merak ediliyor. Peki, türbülans nedir? Türbülans neden olur?

Türbülans nedir, neden olur?
Abone Ol
Türbülans en basit şekliyle düzensiz hava hareketi olarak tanımlanabilir. Güneş'ten gelen enerjideki değişimler nedeniyle atmosfer basıncında ortaya çıkan farklılıklar, farklı hızlarda hareket eden hava kütleleri, havanın bir dağ kütlesi çevresindeki hareketi, fırtınalar, jet akımları gibi farklı nedenlerle oluşabilir. Türbülans suyun içinde oluşan girdaplara benzetilebilir.

Normal bir doğa olayı olması ve sık sık görülmesine rağmen bazı durumlarda tehlikeli olabilir. Çünkü türbülans açık ve bulutsuz havalarda da ortaya çıkabilir, çoğunlukla tahmin edilmesi ve uçakların radarları tarafından tespit edilmesi mümkün değildir. Genellikle yüksek irtifalarda görülür. Bu nedenle uçaklar beklenmedik şekilde türbülansa girebilir ve bu durum emniyet kemerlerinin takılı olmadığı durumlarda yolcuların yaralanmasına neden olabilir.

Türbülans uçağın hızında ve irtifasında ani değişikliklere neden olabilir. Yüzlerce kilometre hızla hareket eden bir uçağın hızındaki ve irtifasındaki küçük bir değişim ciddi sarsıntılara neden olabilir.

TÜRBÜLANS NEDEN OLUR?

Atmosferimizi oluşturan hava daima hareket halindedir. Bir uçak uçarken havanın bu hareketliliğinden faydalanır. Uçağın stabil bir şekilde uçabilmesi için kanatların altından ve üzerinden akan hava akımlarının düzenli olması gerekir. Bazı hava olayları sonucunda bu hava akımları bozulabilir ve hava boşlukları oluşabilir. Bu durumlarda da türbülans yaşanabilir. Türbülansın oluşmasında tek bir sebep değil, birçok etmen vardır. Türbülans isimleri de bu etmenler doğrultusunda şekillenir. Örneğin açık hava türbülansı, sıcaklık sapması türbülansı ve hamle türbülansı gibi. Türbülans, akademik açıdan hala araştırılan bir konudur. Türbülansa yol açan etmenlerin çok fazla sayıda olması nedeniyle hakkında net bir tanım yapmak bu nedenle zordur.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber RAMS Başakşehir UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi, Başakşehir'e kötü haber
Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti Milli Takım Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti
Morata: 'Derbi için sabırsızlanıyorum' Milan Morata: "Derbi için sabırsızlanıyorum"
Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel Dünya Transferler Rabiot'un Barcelona'ya transferine yine aynı engel
Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı Lille Lille, Andre Gomes'i renklerine bağladı
Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması Milli Takım Vincenzo Montella'dan maç öncesi sakatlık açıklaması
U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi Milli Takım U20 Milliler, İngiltere ile yenişemedi
Adem Bulut: 'Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz' Konyaspor Adem Bulut: "Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz"
TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti Antalyaspor TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor Başkanı Boztepe'ye verilen cezalarda indirime gitti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz!
2
Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri dönebilir!
3
Mourinho'dan Kent'e; "Git bir yerde oyna"
4
Tartışmaların adamı: Vincent Aboubakar
5
UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları
6
Fenerbahçe'de mutlu son: Medina
7
Dursun Özbek'e seçim çağrısı: "Güven tazele"

SON HABERLER

yukarı ok