Tüpraş temettü ne zaman? 2023 Tüpraş 2. temettü ne zaman?

Tüpraş, 28 Eylül seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek.Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına "alım gücü" olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (29 Eylül 2023) geçecek.Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:Şirketimizin, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 10:00'da, "Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİ" adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Ortaklara 14.500.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000,00 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması, - Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 14.500.000.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL (%752,54), net 6,77290 TL (%677,29) olarak ödenmesi, - Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması.