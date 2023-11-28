Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 16:17

Tunceli okullar tatil mi? 29 Kasım yarın Tunceli okullar tatil mi?

Tunceli okullar tatil mi, 29 Kasım günü Tunceli okullar tatil mi olacağına ilişkin gözler Tunceli Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Tunceli'de okullar tatil mi? 29 Kasım Tunceli yarın okullar tatil mi?

Tunceli okullar tatil mi? 29 Kasım yarın Tunceli okullar tatil mi?
Abone Ol
Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kasım'da okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?
TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında Tunceli'de yarın okullar tatil olacağına dair henüz Tunceli Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı. 

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.

ERZURUM

Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

26 şehir için sarı ve turuncu uyarı verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğlene kadar Zonguldak, Bursa, Bilecek, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara da kar yağışı var. Öğleden sonra Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars çevre illerinde yağacak kar gece biter. Doğu Karadeniz, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok"

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Tunceli
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray - Manchester United: Muhtemel 11'ler Galatasaray Galatasaray - Manchester United: Muhtemel 11'ler
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
Atletico, Hollanda'da 3 golle kazandı Şampiyonlar Ligi Atletico, Hollanda'da 3 golle kazandı
Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı Şampiyonlar Ligi Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı
Barcelona son haftaya rahat girdi Şampiyonlar Ligi Barcelona son haftaya rahat girdi
Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu karıştı! Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu karıştı!
Haaland rekor kırdı City geri döndü Şampiyonlar Ligi Haaland rekor kırdı City geri döndü
Hull City'den farklı galibiyet Hull City Hull City'den farklı galibiyet
Cardiff City evinde mağlup oldu Dünya Futbolu Cardiff City evinde mağlup oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Süper Kupa cevabı!
2
Erik ten Hag'dan Galatasaray yorumu: "Zor olacak"
3
Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
4
Fernando Muslera'dan sözleşme cevabı
5
Başkan açıkladı: "Bursaspor kapanabilir"
6
Timo Werner kararını verdi
7
TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödül

SON HABERLER

yukarı ok