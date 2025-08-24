Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 18:33 - Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 18:33

TS Antalya maçı canlı link, Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın

Trabzonspor - Antalyaspor maçı şifresiz bein Sports canlı yayını | Trabzonspor - Antalyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Antalyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

TS Antalya maçı canlı link, Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın
Abone Ol
Trabzonspor Antalyaspor maçı bein Sports canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA


%%CANLIANLATIMIFRAME_432O%%

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR ANTALYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



TRABZONSPOR SAHASINDA BARİZ ÜSTÜN


Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı. En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Casper Ceesay, Nikola Storm, Cvancara.



TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!



TRABZONSPOR ANTALYASPOR FORM FURUMLARI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR: 59. MAÇ

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle (Şifresiz izle) Gündem Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle (Şifresiz izle)
Ajax, Heracles'i iki golle geçti! Dünya Futbolu Ajax, Heracles'i iki golle geçti!
Altay Bayındır'dan Premier Lig'de bir ilk! Manchester United Altay Bayındır'dan Premier Lig'de bir ilk!
Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası! Fenerbahçe Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası!
Fatih Tekke'den Oulai açıklaması! Trabzonspor Fatih Tekke'den Oulai açıklaması!
TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (TS ANTALYA) Gündem TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (TS ANTALYA)
Trabzonspor Antalyaspor canlı yayın, Kesintisiz linki Gündem Trabzonspor Antalyaspor canlı yayın, Kesintisiz linki
SON DAKİKA: Trabzonspor Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, TS Antalya link Gündem SON DAKİKA: Trabzonspor Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, TS Antalya link
TS Antalya maçı canlı link, Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın Gündem TS Antalya maçı canlı link, Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barış Alper Yılmaz için Abdullah Kavukcu'dan açıklama
2
Volkan Demirel'den Barış Alper yorumu: "Bu iş bitmiş, hayır gelmez"
3
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımına tepki
4
Galatasaray'ın Ederson transferinin anahtarı onda!
5
Udinese'den Zaniolo için açıklama!
6
Galatasaray, transferde Manchester United'a rakip oldu
7
Galatasaray ve Inter anlaştı! Son karar Pavard'ın

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.