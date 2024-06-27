True Beauty 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin ilk sezonu 9 Aralık 2020'de sona erdi ve o zamandan beri 2. sezonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



Ancak bazı söylentiler ve spekülasyonlar, 2. sezonun 2023'ün sonlarında veya 2024'ün ortalarında yayınlanabileceğini gösteriyor.



Peki, 2. sezonda neler olacak?



İlk sezonun sonunda, Im Ju-kyung ve Lee Su-ho ilişkilerini netleştirmiş ve birlikte mutlu bir şekilde kalmaya karar vermişlerdi.



Ancak 2. sezonda, ilişkilerini sınayacak yeni zorluklarla karşılaşmaları bekleniyor. Ayrıca, dizinin yan karakterlerinin hikayelerinin de daha derinlemesine keşfedilmesi muhtemel.



2. sezonla ilgili resmi bir açıklama ne zaman yapılacak?



Yapımcılar henüz 2. sezonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



Ancak önümüzdeki aylarda bir açıklama yapılması bekleniyor.



True Beauty 2. sezon nerede izlenebilecek?



İlk sezon gibi, 2. sezonun da Netflix'te yayınlanması bekleniyor.



True Beauty 2. sezon hakkında siz ne düşünüyorsunuz?





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