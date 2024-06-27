Haber Tarihi: 27 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 13:19

True Beauty 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Güney Kore'nin popüler dizisi True Beauty'nin hayranları, 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.

True Beauty 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Abone Ol
Dizinin ilk sezonu 9 Aralık 2020'de sona erdi ve o zamandan beri 2. sezonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bazı söylentiler ve spekülasyonlar, 2. sezonun 2023'ün sonlarında veya 2024'ün ortalarında yayınlanabileceğini gösteriyor.

Peki, 2. sezonda neler olacak?

İlk sezonun sonunda, Im Ju-kyung ve Lee Su-ho ilişkilerini netleştirmiş ve birlikte mutlu bir şekilde kalmaya karar vermişlerdi.

Ancak 2. sezonda, ilişkilerini sınayacak yeni zorluklarla karşılaşmaları bekleniyor. Ayrıca, dizinin yan karakterlerinin hikayelerinin de daha derinlemesine keşfedilmesi muhtemel.

2. sezonla ilgili resmi bir açıklama ne zaman yapılacak?

Yapımcılar henüz 2. sezonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak önümüzdeki aylarda bir açıklama yapılması bekleniyor.

True Beauty 2. sezon nerede izlenebilecek?

İlk sezon gibi, 2. sezonun da Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

True Beauty 2. sezon hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

EURO 2024'te son 16 turuna Süper Lig'den 6 yabancı kaldı Euro 2024 EURO 2024'te son 16 turuna Süper Lig'den 6 yabancı kaldı
Kamp merkezi Bolu'daki tesisler, futbol takımlarını ağırlıyor Futbol Kamp merkezi Bolu'daki tesisler, futbol takımlarını ağırlıyor
Fatih Tekke: ''Rusya, EURO 2024'te şampiyon olabilirdi'' Euro 2024 Fatih Tekke: ''Rusya, EURO 2024'te şampiyon olabilirdi''
Eyüpspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor Eyüpspor Eyüpspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor
Nacho Fernandez, Al Qadsiah ile imzaladı Dünya Transferler Nacho Fernandez, Al Qadsiah ile imzaladı
'Enlerin' turnuvası EURO 2024 Euro 2024 "Enlerin" turnuvası EURO 2024
Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi Spor Toto 3. Lig Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu B. Dortmund Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu
Vincenzo Montella: 'Hedef çeyrek final' Euro 2024 Vincenzo Montella: "Hedef çeyrek final"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Zaniolo'nun transferinde tek pürüz!
2
Fenerbahçe'de dev transfer için Tadic ve Becao devrede
3
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a müjdeli haber
4
Beşiktaş resmen açıkladı: Rafa Silva
5
Newcastle United'dan Rodrygo'ya 100 milyon euro!
6
Fenerbahçe'den Atletico ile kıran kırana pazarlık
7
Bayern Münih, Olise'yi bitiriyor!

SON HABERLER

yukarı ok