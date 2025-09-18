TRT 1 Canlı Maç İzle: E. Frankfurt - Galatasaray Maçı İzle

Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.



Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina





Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 328 116 89 123 451 498

Sezon Organizasyon Maç Skor 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Magdeburg 1-1 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1 1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-Bayern Münih 1-1 1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Bayern Münih-Galatasaray 6-0 1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Uerdingen-Galatasaray 2-0 1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Uerdingen 1-1 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Stahl-Galatasaray 1-2 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Stahl 3-0 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Werder Bremen-Galatasaray 2-1 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Werder Bremen 0-0 1992-1993 UEFA Kupası Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0 1992-1993 UEFA Kupası Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0 1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1 1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Hertha Berlin 2-2 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Hertha Berlin-Galatasaray 1-4 1999-2000 UEFA Kupası Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2 1999-2000 UEFA Kupası Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0 2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0 2007-2008 UEFA Kupası Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1 2008-2009 UEFA Kupası Hertha Berlin-Galatasaray 0-1 2008-2009 UEFA Kupası Hamburg-Galatasaray 1-1 2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Hamburg 2-3 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-3 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 0-0 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-0 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayer Münih 1-3 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray 2-1





UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Eintracht Frankfurt ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Eintracht Frankfurt, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.Galatasaray, sezona hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek girdi.Süper Lig'in ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.Son olarak ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapılacak maçta sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu dış sahada açacak Galatasaray, ilk maçını Almanya'da Eintracht Frankfurt ile yapacak. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı ülkede oynanacak müsabakada Galatasaray'ı ciddi bir taraftar topluluğu destekleyecek.Eintracht Frankfurt, ev sahibi takım tribünlerinden Galatasaray taraftarına bilet satılmaması için önlemler alsa da karşılaşmada çok sayıda Türk futbolsever misafir ekip tribünü dışındaki yerlerden de takımlarına destek verecek.Alman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.Kırmızı-beyazlı takım, geçen sezon başarılarında büyük rol alan Kamerun asıllı Fransız santrforları Hugo Ekitike'yi Liverpool'a sattı.Ekitike'yi 95 milyon avroya elden çıkaran Almanya temsilcisi, Brezilyalı stoper Tuta'yı da Katar'ın Al-Duhail takımına sattı. Eintracht Frankfurt, 21'er milyon avro harcayarak Alman santrfor Jonathan Burkardt ile Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı transfer etti.Eintracht Frankfurt'ta 4 golü bulunan Doan, üçer gollü Can Uzun ve sol kanat Jean-Matteo Bahoya hücumda ön plana çıkan oyuncular olarak dikkati çekti.Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 329. mücadelesine çıkacak.1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 328 maçta mücadele etti.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa maçlarında rakip fileleri 451 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 498 gole engel olamadı.Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı."Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.Bu sezon da doğrudan bilet aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alacak. Galatasaray, böylece Türk futbolu adına da bir ilki gerçekleştirecek.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 158. kez sahne alacak.UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 122 kez mücadele etti.Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 77 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 164 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 263 gol gördü.Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 17 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı."Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 10 müsabakanın 8'sinde mağlubiyet yüzü görmedi.Sarı-kırmızılı takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.Son 10 maçtaki yenilmeme oranı yüksek görünse de Galatasaray, son 6 karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 9 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.Galatasaray, sonrasındaki 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 3 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı."Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'i saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" ünvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez mağduru, bir kez de şanslı tarafı oldu.Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman temsilcileriyle yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 33 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 8 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan yenik ayrıldı.Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevusuna çıkacak.İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'da yapılan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet yaşamadı.Alman takımı ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda 13 gol atan Eintracht Frankfurt, kalesinde 7 gol gördü.Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle: