Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye'de futbolseverler tarafından merak edilen ve sıkça sorlan sorulan sorunlardan bir tanesi de halihazırda devam eden transfer sezonunun ne zaman biteceği oldu. Takımlarına kaliteli isimler ekleyerek kadrolarını geliştirmeye çalışan takımlar, yoğun bir çalışma temposundalar. Bu gelişmeleri yakından takip eden taraftarlar, takımlarına yapılan transferleri merakla araştırıyorlar. İşte TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek."Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.