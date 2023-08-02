Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 13:00

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de yeni sezon Ağustos ayının ikinci haftası oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere takımlar eksik kadrolarına takviye yapabilmek için harekete geçti. Süper Lig'de bu sezon Dzeko, Zaha, Tadic, Onana, Rebic gibi önemli isimler formaya giyecek. Futbolseverler ise transfer sezonunun sona ereceği tarihe odaklandı. Peki Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, takvim…

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?
Abone Ol
Türkiye'de futbolseverler tarafından merak edilen ve sıkça sorlan sorulan sorunlardan bir tanesi de halihazırda devam eden transfer sezonunun ne zaman biteceği oldu. Takımlarına kaliteli isimler ekleyerek kadrolarını geliştirmeye çalışan takımlar, yoğun bir çalışma temposundalar. Bu gelişmeleri yakından takip eden taraftarlar, takımlarına yapılan transferleri merakla araştırıyorlar. İşte TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Transfer
Gündem

Diğer Haberler

HAGB kaldırıldı mı? 2023 AYM HAGB kararı Resmi Gazete'de Gündem HAGB kaldırıldı mı? 2023 AYM HAGB kararı Resmi Gazete'de
Trabzonspor'dan Vitor Hugo hamlesi! Türkiye Transferler Trabzonspor'dan Vitor Hugo hamlesi!
Beşiktaş, Avrupa'da 232. maçına çıkacak Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa'da 232. maçına çıkacak
Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? Gündem Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2023-2024 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?
Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi: Arda Turan devreye girdi Türkiye Transferler Galatasaray'dan sürpriz orta saha hamlesi: Arda Turan devreye girdi
Beşiktaş'ın istediği Roberto Pereyra'nın ilk önceliği! Türkiye Transferler Beşiktaş'ın istediği Roberto Pereyra'nın ilk önceliği!
Galatasaray'da ayrılık: Emre Kılınç! Türkiye Transferler Galatasaray'da ayrılık: Emre Kılınç!
Ertuğrul Doğan: ''Belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz'' Trabzonspor Ertuğrul Doğan: ''Belgeleri hazırlıyoruz, başvurumuzu gerçekleştireceğiz''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Norwich'ten Rashica mesajı
2
Berisha'dan Alman ekibine servet!
3
Galatasaray - Zalgiris: Muhtemel 11
4
Adana Demirspor Niang'ı bitiriyor
5
Kerem Demirbay: "Hayalim gerçekleşti"
6
Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
7
Galatasaray'da Fred için kritik gün

SON HABERLER

yukarı ok