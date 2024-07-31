Trabzonspor'dan tarihi teklif!

Trabzonspor, Paul Onuachu için Southampton'a 7 milyon euro teklif etti ve İngiliz ekibinin cevabını beklemeye geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan tarihi teklif!
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31 Temmuz 2024 11:31
Trabzonspor'da yönetim, geçen sezon çıktığı 25 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Paul Onuachu için çok ısrarlı davrandı.

En son Southampton'a kulüp tarihinin rekoru 7 milyon euro teklif edildi. Ancak İngilizler şu ana kadar buna cevap vermiş değil. Trabzonspor yönetimi, Wout Weghorst'un transferinde mesafe kat edince Southampton'un kapısını bir kez daha çaldı ve 'Cevabınızı bekliyoruz' dedi.

Southampton'ın Onuachu konusunda vereceği cevap merakla bekleniyor.



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