Trabzonspor'dan tarihi teklif!

Trabzonspor'da yönetim, geçen sezon çıktığı 25 maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Paul Onuachu için çok ısrarlı davrandı.
En son Southampton'a kulüp tarihinin rekoru 7 milyon euro teklif edildi. Ancak İngilizler şu ana kadar buna cevap vermiş değil. Trabzonspor yönetimi, Wout Weghorst'un transferinde mesafe kat edince Southampton'un kapısını bir kez daha çaldı ve 'Cevabınızı bekliyoruz' dedi.
Southampton'ın Onuachu konusunda vereceği cevap merakla bekleniyor.
En son Southampton'a kulüp tarihinin rekoru 7 milyon euro teklif edildi. Ancak İngilizler şu ana kadar buna cevap vermiş değil. Trabzonspor yönetimi, Wout Weghorst'un transferinde mesafe kat edince Southampton'un kapısını bir kez daha çaldı ve 'Cevabınızı bekliyoruz' dedi.
Southampton'ın Onuachu konusunda vereceği cevap merakla bekleniyor.
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