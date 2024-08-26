Trabzonspor'da sözleşme fesih!

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor'da sözleşme fesih!
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26 Ağustos 2024 18:13
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 18:15
Trabzonspor, Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16.08.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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