X

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2022 22:23
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Takım, çarşamba akşam yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ