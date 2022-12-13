Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü Yılport Samsunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Takım, çarşamba akşam yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Takım, çarşamba akşam yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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