Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 17:50 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 17:50

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (TS-BJK)

Beşiktaş haberleri gündemde yer alırken derbi öncesi heyecan artıyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri satışa sunuldu. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma için hazırlıklar devam ediyor. Peki, Beşiktaş haberleri- Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı bilet fiyatları..

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (TS-BJK)
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarında günün ikinci antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam 17.00'de yapacağı tek idmanla devam edecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam ediyor. Siyah-beyazlıların idmanında yeni transferler Joao Mario ve Felix Felix Uduokhai'ye futbolcular hoş geldin karşılaşması yaptı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.


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