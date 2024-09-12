Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (TS-BJK)

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarında günün ikinci antrenmanını saat 17.00'de gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam 17.00'de yapacağı tek idmanla devam edecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...



Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam ediyor. Siyah-beyazlıların idmanında yeni transferler Joao Mario ve Felix Felix Uduokhai'ye futbolcular hoş geldin karşılaşması yaptı.



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS dan canlı yayınlanacak.



Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.







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