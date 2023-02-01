Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Trabzonspor Antalyaspor maçı Bein Sport'ta

Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakabeIN Sports1 den futbolseverler ile buluşacak. TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri şu şekilde: Trabzonspor
: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Umut, Gomez
Antalyaspor
: Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson
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