TOKİ ödeme planı 2023: TOKİ orta gelir grubu ödeme planı tablosu

TOKİ ÖDEME PLANI 2023

TOKİ ORTA GELİR KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ İLK EV PROJESİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

TOKİ ORTA GELİR KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TAKSİT 4 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 12 BİN TL'Yİ AŞACAK

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TOKİ orta gelir grubu için başvurular başladı. Vatandaşlar belirlenen bankalara başvuru yapabilecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Açıklanan orta gelir konut projesinde ödemesi için yüzde 0,69 faizle kredi ve 15 yıl vade imkanı sunulacak. Projede asgari peşinat oranı ise yüzde 10 olacak. Peki, TOKİ orta gelir projesi ödeme planı tablosu nasıl olacak? İlk Ev projesinde ilk taksit ne zaman başlıyor, peşinat ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...TOKİ orta gelirliye konut kampanyası 'İlk Ev' için detaylar belli oldu. Bakan Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre 1 milyon TL kredi kullanıldığı varsayılırsa,Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.İkinci yıl için taksit 5 bin 400 TL olacakÜçüncü yıl için taksitler 6 bin 480 TL'ye yükselecek4. yıl için ise taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak.Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye kadar çıkacak.'İlk Ev' kampanyasından 1. bölgede maksimum geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL ve 3 bölgede 45 bin TL'ye ulaşanlar yararlanabilecek.TOKİ orta gelir grubu için yapılacak olan kampanya 16 ocak itibarıyla başladı. Sadece belirlenen bankalar üzeriden başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kurulacak web sitesinde başvuru yapacak vatandaşlar, kampanyaya dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler ve herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.Kampanya azami 15 sene vade ile sağlanacak desteklerle faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla yapılacak.Alınan konutlar 5 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamayacak.Kampnya kapsamında İstanbul 1. Bölge;Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.Toplamda 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışının yapılması planlanmaktadır.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlilere yüzde 0,69 faizle 15 yıl vadeyle ev sahibi olma imkânı sunan 'Yeni Evim Kampanyası'nda örnek ödeme planını aktardı:"Bugün bir vatandaşımız yüzde 1,2 ile 1 milyon TL'lik kredi kullanıldığında 13 bin 587 TL aylık taksitle konut sahibi olabilir.Yeni sistemde ise vatandaşımız, ilk 3 yılda yüzde 0,69 ile ilk yıl aylık 4 bin 410 TL'lik taksit ödeyecek. Yani yıllık 52 bin 922 TL'lik ödeme yapacak. Hanehalkının aylık gelirini 15 bin TL olarak varsayarsak, bu miktarda geliri olan hanehalkı yüzde 30'luk ödeme payıyla konut sahibi olacak.İkinci yıl ise hanehalkı 5 bin 400 TL taksit ödüyor. Üçüncü yıl taksitler 6 bin 480 TL oluyor. İlk 3 yılda tüm yükü biz almış oluyoruz, vatandaş buraya kira ödüyor gibi sisteme girmiş oluyor."Nebati, dördüncü taksitin yılda 10 bin 315 TL'ye çıktığını belirterek "Her geçen yıl 10 bin 315 TL sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye gelmiş oluyor" dediProgram kapsamında İstanbul 1. Bölge;Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge,diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.Başvuru yapacak kişilerin evinin olmaması gerekiyor.Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.Birincisi, tamamlanmış konutlar.İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlarÜçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlarİlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.1. bölgede azami geliri 80 bin olan, 2. bölgede 65 bin, 3 bölgede azami geliri 45 bin TL olanların faydalanabileceği bir kampanya. Kooperatif üyeleri hisseli tapu sahipliği, bağış yoluyla bağış sahipliği olanlar kapsam dışında.