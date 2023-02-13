Haber Tarihi: 13 Şubat 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 14:55

TOKİ evleri sağlam mı? TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı?

TOKİ evleri sağlam mı? sorusunun yanıtı 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremleri sonrası araştırılıyor. Birçok bina yerle bir olmuşken bazı ortak özellikteki binalar yıkılmadı. TOKİ binaları da uzun süredir sağlam kalan yapılar arasında yer alıyor. Sağlam olmasıyla ön plana çıkan bu projelerin özellikleri araştırılıyor. Peki TOKİ evleri sağlam mı? TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı?İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

TOKİ evleri sağlam mı? TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı?
Abone Ol
Milyonlarca dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına yönelik inşa edilen TOKİ evleri, 6 Şubat depreminde sağlam kalan yapılar arasında yer alıyor. TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde hasar almadı. Peki TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor? İşte detaylar...
TOKİ evleri sağlam mı, yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Nasıl inşa ediliyor?

TOKİ EVLERİ SAĞLAM MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen 6 Şubat depremlerinde, TOKİ'nin 133 bin 759 konutunun hasar almadığı belirtildi.

2002'den beri 1 milyon 180 bin konut üreten TOKİ, güvenli konutlar inşa ediyor.

TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TOKİ EVLERİ NASIL İNŞA EDİLİYOR?

Öncelikle inşaat yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak tamamlanıyor.

TOKİ, binalarında uygulanan "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümler, deprem esnasında binada meydana gelecek sarsıntıyı en aza indiriyor.

TOKİ EVLERİ DEPREMDE YIKILDI MI?

TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkartılıyor. Rapordan alınan veriler doğrultusunda başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projelendirilme çalışması yapılıyor. İmalatlar ise bu projeler doğrultusunda yapım tekniklerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.


TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Deprem öncesi deniz çekilir mi? Deniz neden çekilir? Gündem Deprem öncesi deniz çekilir mi? Deniz neden çekilir?
TOKİ evleri sağlam mı? TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı? Gündem TOKİ evleri sağlam mı? TOKİ evleri kaç şiddetinde depreme dayanıklı?
Borsada işlemler iptal edildi mi? Borsa İstanbul'da işlemler iptal oldu mu? Gündem Borsada işlemler iptal edildi mi? Borsa İstanbul'da işlemler iptal oldu mu?
30 rehberin hayatını kaybettiği, otel hakkında suç duyurusu Futbol 30 rehberin hayatını kaybettiği, otel hakkında suç duyurusu
KYK yurtları boşaltılacak mı? Depremzedelerin yerleşeceği KYK yurtları Gündem KYK yurtları boşaltılacak mı? Depremzedelerin yerleşeceği KYK yurtları
SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak? Gündem SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak?
Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İtalya'ya döndü! Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İtalya'ya döndü!
Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara sporla destek Deprem Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara sporla destek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu başlıyor Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu başlıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan ligden çekilen takımlardan transfer!
2
Fenerbahçe'de deprem sonrası transfer kararı
3
Galatasaray'da gündem Papy Djilobodji!
4
4 büyüklerden ortak forma hamlesi!
5
Galatasaray temasa geçti; Günay Güvenç
6
Okan Buruk'un gözüne giremedi, gidiyor!
7
Emre Çolak depremden sonra futbolu bıraktı

SON HABERLER

yukarı ok