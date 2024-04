TJK TV Canlı İzle | At Yarışı Canlı TJK TV İzle

TJK TV, at yarışı tutkunlarının vazgeçilmez adresi olarak her gün binlerce kişiyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. At yarışı tutkunlarının heyecanını doruklara çıkaran TJK TV, en güncel yarış sonuçları, muhtemel programlar ve çok daha fazlasını sunuyor. İster yarış programını önceden planlamak isteyin, isterse de anlık sonuçlara erişmek isteyin, TJK TV tam size göre!



TJK TV Canlı İzle



TJK TV canlı izle ekranı, at yarışı tutkunlarının vazgeçilmez adresidir. At yarışı tutkunları, en güncel yarışları ve heyecanı evlerinin konforunda yaşamak için TJK TV canlı izle sayfamızı tercih ediyorlar. TJK TV canlı izle seçeneği sayesinde, at yarışlarının anlık sonuçlarına hızlıca erişebilir ve yarışların heyecanını kaçırmazsınız.







At Yarışı Canlı TJK TV İzle



At yarışı canlı TJK TV'de izlenir. TJK, at yarışı severler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Artık evinizin konforundan ayrılmadan canlı olarak at yarışlarını TJK TV üzerinden izleyebilirsiniz. Bu özellikle, at yarışı heyecanını yaşamak isteyen ancak pist kenarında olamayanlar için harika bir seçenektir. At yarışı canlı TJK TV izle sayfamızdan dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman sevdiğiniz jokeyleri ve atları izleyerek yarış heyecanını doruklarda yaşayabilirsiniz.



At yarışı canlı TJK TV izle sayfamızdan, ayrıca yarış severlere yarışların anlık sonuçlarına ulaşma imkanı da sunuyor. Böylece, yarışlar devam ederken sonuçları takip edebilir ve favori atınızın performansını yakından izleyebilirsiniz. TJK TV'nin canlı yayını sayesinde, at yarışlarının heyecanını kaçırmadan her anında yer alabilirsiniz.



Ayrıca, TJK TV canlı izle sayfamızdan yarış programlarına da kolayca erişebilirsiniz. Gelecek yarışların programını önceden görüntüleyerek planlarınızı yapabilir ve favori yarışlarınızı kaçırmadan izleyebilirsiniz. TJK TV'nin sağladığı bu hizmet, at yarışı tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline gelmiştir.



TJK Sonuçları



TJK sonuçları için en güncel ve detaylı bilgilere erişmek için doğru yerdesiniz. TJK sonuçları, at yarışı tutkunları tarafından merakla takip ediliyor. Sporx ile TJK at yarışı sonuçlarına ulaşabilir ve favori jokeylerinizin performansını takip edebilirsiniz. Anlık sonuçlar ve detaylı istatistiklerle donatılmış olan TJK sonuçları sayfamız, bahis yapmak veya yarışları analiz etmek isteyenler için önemli bir kaynaktır. En güvenilir ve güncel TJK sonuçlarına Sporx'te.



TJK Bülten



TJK bülten, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından haftada bir yayınlanan ve at yarışı tutkunlarına hipodromlardan gelen tüm haberleri ve güncel bilgileri sunan bir bültendir. TJK bülten'de yer alan bilgiler ile at yarışı dünyasındaki tüm gelişmelerden haberdar olabilir, bahislerinizi daha bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz.



TJK Bülten'de Neler Var?



Haftalık Yarış Programı: Önümüzdeki haftanın tüm hipodromlarda koşulacak yarışların programını detaylı şekilde bulabilirsiniz.



Yarış Analizleri: Uzman yorumcular tarafından hazırlanan yarış analizleri ile atların formlarını, koşullarını ve kazanma şanslarını öğrenebilirsiniz.



Jokey ve Antrenör Haberleri: Jokeylerin ve antrenörlerin son performansları ve başarıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.



Hipodrom Haberleri: Hipodromlarda yapılan yenilikler, organizasyonlar ve özel etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgiler, hipodrom ziyaretlerinizi planlamanıza yardımcı olabilir.



TJK Yarış Programı



TJK Yarış Programı, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından her gün yayınlanan ve o gün koşulacak tüm at yarışlarının listesini ve bilgilerini içeren bir programdır. TJK yarış programı'nda yer alan bilgiler ile hangi hipodromlarda hangi yarışların koşulacağını, hangi atların katılacağını, hangi jokeylerin biniceğini ve hangi antrenörlerin bu atları çalıştırdığını öğrenebilirsiniz.



TJK Yarış Programı'nda Neler Var?



Koşu Numarası: Her yarışa bir numara atanmıştır.



Koşu Adı: Koşunun ismi belirtilmiştir.



Koşu Mesafesi: Koşunun kaç metre koşulacağı belirtilmiştir.



Koşu Saati: Koşunun başlayacağı saat belirtilmiştir.



Koşu Koşulu: Koşuya hangi tür atların katılabileceği belirtilmiştir. (Örneğin: 3 Yaşlı İngiliz Atları, 4 ve Yukarı İngiliz Atları)



At Adı: Koşuya katılan her atın ismi belirtilmiştir.



Jokey: Koşuya katılan her atın jokeyinin ismi belirtilmiştir.



Antrenör: Koşuya katılan her atın antrenörünün ismi belirtilmiştir.



Oranlar: İddaa ve diğer bahis türleri için her atın oranları belirtilmiştir.



TJK Muhtemel



TJK muhtemel, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından her gün yayınlanan ve o gün koşulacak tüm at yarışlarının start alma olasılıklarını ve kazanma oranlarını gösteren bir tablodur. TJK muhtemel tablosu, bahis severlere atların kazanma şanslarını değerlendirmeleri ve bahislerini daha bilinçli bir şekilde yapmaları için yardımcı olur.



TJK TV Nedir?



TJK TV, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından işletilen ve at yarışı severlere güncel yarışları, haberleri ve analizleri sunan bir televizyon kanalıdır. Kanal 11 Haziran 2020'de yayın hayatına başlamış olup, Digiturk, Türksat 4A ve Eutelsat W3A uydularından şifresiz olarak izlenebilmektedir. 3 Ocak 2021'de Türksat yayını tekrar başlamıştır.



TJK TV Programları



Canlı At Yarışları: Türkiye'deki tüm hipodromlardan canlı at yarışları yayınlanmaktadır.



Geçmiş Yarışlar: Geçmişte koşulan önemli yarışların tekrarları izlenebilmektedir.



Yarış Analizleri: Uzman yorumcular tarafından hazırlanan yarış analizleri ile atların formlarını ve kazanma şanslarını öğrenebilirsiniz.



Haberler: At yarışı dünyasındaki tüm gelişmeler ve haberler TJK TV'de yer almaktadır.



Belgeseller: At yarışı tarihi ve kültürü ile ilgili belgeseller izlenebilmektedir.



Eğlence Programları: At yarışı ile ilgili eğlence programları da yayınlanmaktadır.



TJK TV Canlı İzle: Frekans Ayarları Nedir?



Türksat 4A uydusunda TJK TV'nin frekansı 12034 MHz, sembol hızı 27500 ks/s, FEC 5/6'dır.



Eutelsat W3A uydusunda TJK TV'nin frekansı 11747 MHz, sembol hızı 27500 ks/s, FEC 5/6'dır.



Ayrıca TJK web sitesi ve mobil uygulama üzerinden TJK TV canlı yayını izleyebilirsiniz.:



Sporx ile ile at yarışı heyecanını canlı olarak yaşayabilir, at yarışı dünyasındaki tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

