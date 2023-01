The Last of Us 3 bölüm ne zaman? The Last of Us yeni bölüm ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İlk olarak Naughty Dog tarafından Playstation için geliştirilen The Last of Us oyununun diziye uyarlandı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey'i Joel ve Ellie rollerinde ilk defa izleme fırsatı veren bir teaser daha önce yayınlanmıştı. The Last of Us yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar....The Last of Us dizisi Türkiye'de pazartesi günleri yayınlanıyor. BluTV'de yayınlanan dizinin 2. bölümü 23 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.Dizinin hayranları, sekizinci bölümü 5 Mart 2023 tarihinde izleyebilecek. Dokuzuncu bölüm 12 Mart 2023'te yayımlanacakken onuncu bölüm ise 19 Mart 2023 tarihinde çıkacak. İlk sezonda toplamda 10 bölüm yer alacak.1. bölüm: 15 Ocak 20232. bölüm: 22 Ocak 20233. bölüm: 29 Ocak 20234. bölüm: 5 Şubat 20235. bölüm: 12 Şubat 20236. bölüm: 19 Şubat 20237. bölüm: 26 Şubat 20238. bölüm: 5 Mart 20239. bölüm: 12 Mart 202310. bölüm: 19 Mart 2023The Last of Us dizisi ABD'de HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de ise yayın haklarını BluTv satın aldı. The Last of Us 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla BluTv'de izlenimine açıldı. The Last of Us her hafta 1 bölüm olarak yayınlanacak. İlk sezon toplamda 10 bölümden oluşuyor. Dizinin devam sezonunun olup olmayacağı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.Naughty Dog tarafından geliştirilen, aynı adı taşıyan 2013 yapımı video oyununa dayanan The Last of Us, genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona kıyamet sonrası ABD'de eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel karakterlerinin öyküsünü anlatmaktadır. The Last of Us'de Joel'ın kardeşi ve eski bir asker olan Tommy da yer almaktadır.The Last of Us'un çekimleri Temmuz 2021'de Calgary'de başladı. Haziran 2022'de tamamlandı. On bölümlük ilk sezonunun senaryosu Craig Mazin ile Neil Druckmann tarafından yazıldı. Dizinin müzikleri Gustavo Santaolalla tarafından bestelendi.Pedro Pascal - Rolü : JoelGabriel Luna - Rolü : TommyBella Ramsey - Rolü : EllieMurray Bartlett - Rolü : FrankAnna Torv - Rolü : TessMerle Dandridge - Rolü : MarleneNico Parker - Rolü : SarahCon O'Neill - Rolü : Bill