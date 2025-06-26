Temmuz kira zammı: TÜİK ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zammı hesaplama

Kira artış oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor. 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre kira artışları duyuruluyor. Kira kontrat süresi Temmuz ayında dolacak olan kiracıların yeni kiraları açıklanacak tavan tutarı üzerinden yeniden belirlenecek. İşte, kira zammı için beklenen tarih...



TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranının duyurulacağı tarih 3 Temmuz Perşembe. TÜİK tarafından enflasyon rakamları perşembe günü saat 10:00'da ilan edilecek.



Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.



Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.



KİRA ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ



Örnek hesaplama:



Mevcut kira bedeli: 10,000 TL

12 aylık TÜFE ortalaması: yüzde 65

Zam oranı = 10,000 TL * yüzde 65 = 6,500 TL

Yeni Kira Bedeli = 10,000 TL + 6,500 TL = 16,500 TL

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