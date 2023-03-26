GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu, çeşitli şehirlerde yaşatılıyor. Tekne orucu, alimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmi bir kimlik kazandırmak için önerdikleri tenkiye orucuna dayanıyor. Peki, tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Tekne orucu saat kaça kadar tutulur? 2023 Tekne orucu ne zaman, saat kaçta açılır?Tekne orucu için halk arasında öğlen saat 12'ye kadar beklenmesi durumu kabul görmüş bir düşüncedir. Halk arasında tekne orucu olarak bilinen bu oruç, oruç tutmaya heveslenen ancak irade sahibi olamayanlar tarafından tutulur.Küçük yaştaki çocukların Ramazan ayında aileleri ile birlikte Ramazan heyecanını yaşamaları için oldukça uygun bir oruç olan tekne orucu, çocukların sağlıklarını etkilemeyecek düzeyde oruç tutmalarına izin verir. Tekne orucu kaç yaşına kadar tutulur sorusunun cevabı ergen olmakla ilgilidir. Yani kız çocuklarında ergenlik adet görmeleriyle, erkek çocuklarda rüya görüp meni gelmesiyle olur. Yaklaşık olarak 10-15 yaş aralığında baliğ olunur ve kişiden kişiye zaman değişebilir.Tekne orucunda çocuklar ve yaşlılar öğle saatlerinde sağlık problemi yaşamamak için yemek yiyip ve su içebilirler. Sahur ve iftarı aileleri ile birlikte yaparak Ramazan ruhunu bu şekilde yakalayabilirler. Tekne orucunda öğle yenilen yemek orucu bozmamaktadır.Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler. Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmış.Çocuklar bu orucu isterlerse sabahtan öğle saatine kadar, isterlerse de öğleden akşama kadar tutabilirler.