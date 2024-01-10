Haber Tarihi: 10 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:35

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son dakika 11 Ocak yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi?

Tekirdağ'da kar yağışı başlamasıyla beraber gözler okulların tatil durumuna çevrildi. Olumsuz hava koşulları yurdun farklı kesimlerde etkisini gösterdi. Tekirdağ, uyarı verilen şehirler arasında bulunuyor. Peki yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi, 11 Ocak'ta Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Son dakika 11 Ocak yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi?
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Kar yağışı bazı illerde yağmaya başladı. Kar yağışın olduğu şehirlerden biri ise Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki yarın Tekirdağ'da okullar tatil mi? 

YARIN TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
 
Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

YARIN 15 KENT İÇİN SARI UYARI

Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova
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