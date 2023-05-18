Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 11:36

Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? SSK ve BAĞ-KUR

Tahsis numarası 0 olanların maaş ödeme tarihleri belli oldu. Tahsis numarası ile emekli maaş ödeme tarihleri, SGK tarafından duyuruldu. Emekli maaşının bağlandığı dosya numarası ile paralel olarak sisteme işlenen tahsis numarası, özlük dosyası yerine de geçmektedir. Peki, tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? İşte, emekli tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri bilgisi

Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? SSK ve BAĞ-KUR
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Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanların maaş ödemesi tarihleri, SGK tarafından duyuruldu. Bağ-Kur ve SSK'lıların farklı tarihlerde tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri olduğunu duyuran SGK, şu tarihlere vurgu yaptı;
Tahsis numarası 0 olan SSK'lılar ne zaman maaş alır?

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı

0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.


8 olanlar 22'sinde,

6 olanlar 23'ünde,

4 olanlar 24'ünde,

2 olanlar 25'inde ve son olarak


Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan Bağ-Kurlular ne zaman maaş alır?

Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Tahsis numarası
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