Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Özgür Tetik evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



ÖZGÜR TETİK KİMDİR?



1975 yılında Yalova'da doğan Özgür Tetik, sporculuk ve antrenörlük kariyeriyle dikkat çeken bir isimdir. Ortaokul yıllarında basketbola merak salan Tetik, uzun yıllar amatör liglerde basketbol oynadı. Profesyonel bir basketbolcu olamasa da kuvvet antrenörlüğü eğitimi alarak spor dünyasında kariyerine devam etti.



Kuvvet antrenmanlarına olan ilgisiyle hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre faaliyet gösteren Özgür Tetik, 2002 yılında triathlon ile tanışarak olimpik triathlon branşında yarıştı. Eğitimine devam ederek NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörlüğüne ulaştı. Aynı zamanda Avusturya'da Crossfit eğitimi aldı ve uzun yıllar Latin danslarıyla ilgilenip gösterilere katıldı.



Triatlon macerasından sonra koşu yarışlarına yönelen Tetik, yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı. 2010 yılında ultra maratonlara katılmaya başlayarak 50 km, 100 km ve 250 km gibi zorlu etaplarda birçok yarışı tamamladı. 2014 yılında eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'i kurdu ve sporcu performans ölçümleri yaparak birçok uluslararası yarışmada yer aldı.



Technogym ailesi ile 2016 yılında çalışmaya başlayan Özgür Tetik, Wellness Institute İtalya'da aldığı eğitimle Technogym Master Trainer ünvanını kazandı. Şu anda Wellness Institute Türkiye eğitim programlarında koşu eğitimleri veren Tetik, sporculuk ve antrenörlük kariyerine başarıyla devam ediyor.



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ÖZGÜR TETİK EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR, ÇOCUĞU VAR MI?



Survivor Özgür Tetik'in eşi Tuğba Tetik'tir. 1995 yılında evlenmiştir. Survior Özgür'ün çocuğu yoktur.



ÖZGÜR TETİK INSTAGRAM HESABI





Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Özgür Tetik, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Özgür Tetik'nun Instagram hesabı (@_ozgurtetik_)'tır.









