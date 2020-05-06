Süper Lig'de kalan 8 hafta maçları sezonun geride kalanında olduğu gibi şifreli bir şekilde yayınlanacak.TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş BeIN ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını ancak yayıncı kuruluşun haklı sebeplerden dolayı bu öneriye sıcak bakmadıklarını açıkladı.Konu hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bu maçlar da programımızın içerisindedir. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor. Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beİN Sports çok büyük bir rakam ödüyordedi.