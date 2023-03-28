Süper Lig Gol Krallığı 2023 | Asist Krallığı Listesi

Süper Lig gol krallığı 2022/2023 sezonu listesinin ilk sırasında Valencia bulunuyor. 2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok. Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.Süper Lig Gol Krallığı 2023
Süper Lig gol kralı kim?
|#
|Oyuncu
|Takım
|Yaş
|Milliyet
|Takımın gol yüzdesi
|Hedefler
|1.
|Enner Valencia
|Fenerbahçe
|33
|Ekvador
|%41.0
|25
|2.
|Fabio Borini
|Fatih Karagümrük
|31
|İtalya
|29,40%
|15
|3.
|Mbaye Diagne
|Fatih Karagümrük
|31
|Senegal
|29,40%
|15
|4.
|Hacı Wright
|antalyaspor
|25
|Amerika Birleşik Devletleri
|37,50%
|12
|5.
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|31
|Türkiye
|22,20%
|10
|6.
|Michy Batshuayi
|Fenerbahçe
|29
|Belçika
|%16.4
|10
|7.
|Umut Nayır
|Ümraniyespor
|29
|Türkiye
|30,30%
|10
|8.
|Valon Ethemi
|istanbulspor
|25
|Kuzey Makedonya
|%37.0
|10
|9.
|Mauro Icardi
|galatasaray
|30
|Arjantin
|17,30%
|9
|10
|Riad Bajic
|Giresunspor
|28
|Bosna Hersek
|39,10%
|9
|11.
|Ahmet Hasan
|Alanyaspor
|30
|Mısır
|22,90%
|8
|12.
|Ayoub El Kaabi
|Hatayspor
|29
|Fas
|42,10%
|8
|13
|Bafetimbi Gomis
|galatasaray
|37
|Fransa
|%15.4
|8
|14
|Wout Weghorst
|Beşiktaş
|30
|Hollanda
|17,80%
|8
|15.
|Ali Sowe
|Ankaragücü
|28
|Gambiya
|25,90%
|7
|16
|Badou Ndiaye
|Adana Demirspor
|32
|Senegal
|14,90%
|7
|17
|João Figueiredo
|Gaziantep
|26
|Brezilya
|22,60%
|7
|18
|Kerem Aktürkoğlu
|galatasaray
|24
|Türkiye
|13,50%
|7
|19
|Mame Biram Diouf
|Konyaspor
|35
|Senegal
|24,10%
|7
|20
|Trézeguet
|Trabzonspor
|28
|Mısır
|16,70%
|7
|Oyuncu
|Maç
|İlk 11
|Penaltı
|Gol
|Maç Başına Gol Ortalaması
|Dakika
|Enner Valencia
|21
|18
|10
|25
|1.19
|1583
|Mbaye Diagne
|23
|18
|2
|15
|0.65
|1613
|Fabio Borini
|23
|22
|4
|15
|0.65
|1818
|Haji Wright
|19
|18
|1
|12
|0.63
|1581
|Michy Batshuayi
|15
|12
|2
|10
|0.67
|961
|Umut Nayir
|21
|19
|1
|10
|0.48
|1750
|Valon Ethemi
|23
|20
|2
|10
|0.43
|1699
|Cenk Tosun
|24
|14
|2
|10
|0.42
|1313
|Mauro Icardi
|14
|12
|3
|9
|0.64
|1102
|Rijad Bajic
|24
|24
|2
|9
|0.38
|2048
Haber ile daha fazlasına ulaşın: