Haber Tarihi: 28 Mart 2023 16:06 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 16:06

Süper Lig Gol Krallığı 2023 | Asist Krallığı Listesi

Süper Lig gol krallığı 2022/2023 sezonunda 25 golle Enner Valencia'ta ait. Aşağıda, Türkiye'deki 2022/2023 Süper Lig futbol ligi sezonunun en çok gol atan oyuncularını bulabilirsiniz. İşte Süper Lig gol krallığı rekoru ile asist krallığı listesi

Süper Lig Gol Krallığı 2023 | Asist Krallığı Listesi
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Süper Lig gol krallığı 2022/2023 sezonu listesinin ilk sırasında Valencia bulunuyor. 2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok. Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.

Süper Lig Gol Krallığı 2023

# Oyuncu Takım Yaş Milliyet Takımın gol yüzdesi Hedefler
1. Enner Valencia Fenerbahçe 33 Ekvador %41.0 25
2. Fabio Borini Fatih Karagümrük 31 İtalya 29,40% 15
3. Mbaye Diagne Fatih Karagümrük 31 Senegal 29,40% 15
4. Hacı Wright antalyaspor 25 Amerika Birleşik Devletleri 37,50% 12
5. Cenk Tosun Beşiktaş 31 Türkiye 22,20% 10
6. Michy Batshuayi Fenerbahçe 29 Belçika %16.4 10
7. Umut Nayır Ümraniyespor 29 Türkiye 30,30% 10
8. Valon Ethemi istanbulspor 25 Kuzey Makedonya %37.0 10
9. Mauro Icardi galatasaray 30 Arjantin 17,30% 9
10 Riad Bajic Giresunspor 28 Bosna Hersek 39,10% 9
11. Ahmet Hasan Alanyaspor 30 Mısır 22,90% 8
12. Ayoub El Kaabi Hatayspor 29 Fas 42,10% 8
13 Bafetimbi Gomis galatasaray 37 Fransa %15.4 8
14 Wout Weghorst Beşiktaş 30 Hollanda 17,80% 8
15. Ali Sowe Ankaragücü 28 Gambiya 25,90% 7
16 Badou Ndiaye Adana Demirspor 32 Senegal 14,90% 7
17 João Figueiredo Gaziantep 26 Brezilya 22,60% 7
18 Kerem Aktürkoğlu galatasaray 24 Türkiye 13,50% 7
19 Mame Biram Diouf Konyaspor 35 Senegal 24,10% 7
20 Trézeguet Trabzonspor 28 Mısır 16,70% 7


Süper Lig gol kralı kim?



Oyuncu Maç İlk 11 Penaltı Gol Maç Başına Gol Ortalaması Dakika
Enner Valencia 21 18 10 25 1.19 1583
Mbaye Diagne 23 18 2 15 0.65 1613
Fabio Borini 23 22 4 15 0.65 1818
Haji Wright 19 18 1 12 0.63 1581
Michy Batshuayi 15 12 2 10 0.67 961
Umut Nayir 21 19 1 10 0.48 1750
Valon Ethemi 23 20 2 10 0.43 1699
Cenk Tosun 24 14 2 10 0.42 1313
Mauro Icardi 14 12 3 9 0.64 1102
Rijad Bajic 24 24 2 9 0.38 2048
 
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