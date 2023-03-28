Süper Lig Gol Krallığı 2023 | Asist Krallığı Listesi

Süper Lig Gol Krallığı 2023



# Oyuncu Takım Yaş Milliyet Takımın gol yüzdesi Hedefler 1. Enner Valencia Fenerbahçe 33 Ekvador %41.0 25 2. Fabio Borini Fatih Karagümrük 31 İtalya 29,40% 15 3. Mbaye Diagne Fatih Karagümrük 31 Senegal 29,40% 15 4. Hacı Wright antalyaspor 25 Amerika Birleşik Devletleri 37,50% 12 5. Cenk Tosun Beşiktaş 31 Türkiye 22,20% 10 6. Michy Batshuayi Fenerbahçe 29 Belçika %16.4 10 7. Umut Nayır Ümraniyespor 29 Türkiye 30,30% 10 8. Valon Ethemi istanbulspor 25 Kuzey Makedonya %37.0 10 9. Mauro Icardi galatasaray 30 Arjantin 17,30% 9 10 Riad Bajic Giresunspor 28 Bosna Hersek 39,10% 9 11. Ahmet Hasan Alanyaspor 30 Mısır 22,90% 8 12. Ayoub El Kaabi Hatayspor 29 Fas 42,10% 8 13 Bafetimbi Gomis galatasaray 37 Fransa %15.4 8 14 Wout Weghorst Beşiktaş 30 Hollanda 17,80% 8 15. Ali Sowe Ankaragücü 28 Gambiya 25,90% 7 16 Badou Ndiaye Adana Demirspor 32 Senegal 14,90% 7 17 João Figueiredo Gaziantep 26 Brezilya 22,60% 7 18 Kerem Aktürkoğlu galatasaray 24 Türkiye 13,50% 7 19 Mame Biram Diouf Konyaspor 35 Senegal 24,10% 7 20 Trézeguet Trabzonspor 28 Mısır 16,70% 7

Süper Lig gol kralı kim?





Oyuncu Maç İlk 11 Penaltı Gol Maç Başına Gol Ortalaması Dakika Enner Valencia 21 18 10 25 1.19 1583 Mbaye Diagne 23 18 2 15 0.65 1613 Fabio Borini 23 22 4 15 0.65 1818 Haji Wright 19 18 1 12 0.63 1581 Michy Batshuayi 15 12 2 10 0.67 961 Umut Nayir 21 19 1 10 0.48 1750 Valon Ethemi 23 20 2 10 0.43 1699 Cenk Tosun 24 14 2 10 0.42 1313 Mauro Icardi 14 12 3 9 0.64 1102 Rijad Bajic 24 24 2 9 0.38 2048

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig gol krallığı 2022/2023 sezonu listesinin ilk sırasında Valencia bulunuyor. 2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia'nın 2022/23 sezonunda gol krallığını kimseye vermeye niyeti yok. Ancak Mbaye Diagne, Fabio Borini, Haji Wright ve Michy Batshuayi gibi isimler onun yerini almak için gollerine devam ediyorlar.