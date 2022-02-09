Süper Lig'de hangi takım, kimi transfer etti?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ara transfer dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş kadrosuna takviye yapmadı. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ı geri döndürdü. Galatasaray 4 ismi transfer ederken, Trabzonspor ise 9 takviye yaptı.
Anadolu kulüpleri, üç büyüklerin yanı sıra transfer dönemini hareketli geçirdi. Süper Lig takımlarının gerçekleştirdiği tüm transferlere Sporx'ten ulaşabilirsiniz.
Anadolu kulüpleri, üç büyüklerin yanı sıra transfer dönemini hareketli geçirdi. Süper Lig takımlarının gerçekleştirdiği tüm transferlere Sporx'ten ulaşabilirsiniz.