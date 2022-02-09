Süper Lig'de hangi takım, kimi transfer etti?

Süper Lig takımlarının gerçekleştirdiği tüm transfere anında ulaşabilirsiniz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de hangi takım, kimi transfer etti?
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09 Şubat 2022 00:11
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ara transfer dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş kadrosuna takviye yapmadı. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ı geri döndürdü. Galatasaray 4 ismi transfer ederken, Trabzonspor ise 9 takviye yaptı.

Anadolu kulüpleri, üç büyüklerin yanı sıra transfer dönemini hareketli geçirdi. Süper Lig takımlarının gerçekleştirdiği tüm transferlere Sporx'ten ulaşabilirsiniz.



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