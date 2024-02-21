Haber Tarihi: 21 Şubat 2024 18:13 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 18:13

Süper Kupa finali biletleri ne zaman satışa çıkacak?

İptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için yeni tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Kupa finali 7 Nisan'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, Süper Kupa finali biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa finali biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için tarih belli oldu. Şimdi gözler biletlerin satışa çıkacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar.

SÜPER KUPA FİNALİ 7 NİSAN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.
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