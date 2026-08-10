Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:29 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:29

Sular ne zaman gelecek? Sular gitti ne zaman gelir?

Sular ne zaman gelecek sorusu gün içinde eğer sular kesilirse bir çok soru vatandaşlar sorulabiliyor. Sorular arasında sular ne zaman gelecek, su gelme saati, suların geleceği saat kaç? su ne zaman gelecek, sular yeniden akacak mı? bilgisine ulaşmak için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Sular ne zaman gelecek bilgisi üzerine haberimizde detayları bulabilirsiniz.

Sular ne zaman gelecek? Sular gitti ne zaman gelir?
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Zaman zaman kesilen sular vatandaşlar harekete geçiriyor. Özellikle çamaşır veya bulaşık yıkarken veya duş alırken, banyo yaparken, gündelik detaylar üzerinden sebze meyve yıkarken suya ihtiyaç duyuyoruz. Gün içinde kesilen sular vatandaşların bazı işlerini engelleyebiliyor. Su ihtiyacı gün içerisinde en çok faydalandığımız gereksinimler arasında bulunuyor.

Özellikle İstanbul'da eğer sorun çok aşırı büyük değilse 1-2 saate suların gelmesi büyük olasılıktır.

SULAR NE ZAMAN GELECEK

Su kesintisi bazen işlerimizin aksamasına neden olabiliyor. Su kesintileri nedeniyle yapacağımız işler bazen yarım kalıyor bazen de yapamayabiliyoruz. Su kesintisi için yapılması gereken şeylerden birisi daha önceden duyuru yapıldı mı buna bakmaktır.

Sular ne zaman gelecek bilgisi için detaylı bilgilendirmeler bulunuyor. Bilgilendirmeler genelde bu şekilde olabiliyor.

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Su kesintisi bildirim örneği

İSKİ'nin yayımladığı bilgilere göre, Bakırköy'de kesilen sular bu gece 23:00'da gelecek. Maltepe'de kesilen sular bu gece 02:00'da gelecek.

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 16:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 14:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Yalı Mah,İdealtepe Mah,Çınar Mah,Feyzullah Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah,Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah



Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ayedaş Çalışması Nedenı 400 Lük Boru Kırığından Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır

Başlama Tarihi : 21.09.2020 17:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tarih: 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba
Üsküdar İlçesi:
Bulgurlu, Kuleli, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Güzeltepe, Cumhuriyet, Bahçelievler, Küçüksu, Kandilli, Ferah, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye ve Küçükçamlıca Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi:
Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazım Karabekir, İnkılap, Elmalıkent, Esenevler, Armağanevler, Site, Saray, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent ve Yenişehir Mahalleleri.

Beykoz İlçesi:
Yenimahalle

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle 2 günlük kesinti yaşanacağı belirtildi.Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, "Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nın dubalı su alma yapısında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Karaağaç Mahallesi dışındaki tüm mahallelere 20 Eylül Pazar günü saat 14.00'dan itibaren 48 saat süreyle su verilemeyecektir. Halkımızın tedbirli olması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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POLATLI

Arıza Tarihi: 22.09.2020 02:30:00
Tamir Tarihi: 22.09.2020 12:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ ULUBATLI HASAN CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ BİR KISMI

İZMİR SULAR NE ZAMAN GELECEK

 

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