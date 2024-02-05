Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 11:25

Şubat ayı kira artış oranı 2024: İşyeri, konut Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?

Şubat ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Kira artış oranı sınırlaması uygulaması uzatılsa da kira artış oranı sorgulamaları devam ediyor. İşte 2024 TÜİK Şubat kira artış oranı hesaplama ekranı...

Şubat ayı kira artış oranı 2024: İşyeri, konut Şubat ayı kira artış oranı ne kadar?
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2024 Ocak ayı enflasyon verileri belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86, aylık yüzde 6,70 arttı. Kira artış oranı da buna göre belirlendi. Ocak 2024 işyeri kira artış oranı enflasyon rakamları ile birlikte merak ediliyor. Peki, kira zam oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı yüzde 25 sınırı devam ediyor mu? Ocak 2024 işyeri kira artış oranı ve kira artış oranı hesaplama bilgisi... 

2024 İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 53.86 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 SINIRI VAR MI?

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada " "Geçen yılki süreye 1 Temmuz dahildi. 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak." ifadelerini kullanmıştı.

2024 Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 Şubat 2024 tarihinde Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Aralık ayına göre yüzde 2,93 artarak yüzde 64,77'ye yükseldi.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından:

  • Memur ve emekli maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Kasım, Aralık 2023 ve Ocak, Kasım ve Aralık 2024 aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.
  • Bu oranla birlikte, memur ve emekli maaşlarına Mart ayında yüzde 33,64 zam yapılacak.

2024 yılı için enflasyon tahminleri:

  • Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise ortalama yüzde 43,31 oldu.

Enflasyondaki son gelişmeler:

  • Enflasyon, son 24 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.
  • Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenleri arasında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar yer alıyor.
  • Hükümet, enflasyonu düşürmek için çeşitli önlemler alıyor.

Enflasyondaki yükselişin etkileri:

  • Enflasyondaki yükseliş, alım gücünü düşürüyor.
  • Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
  • Enflasyon, işletmeleri de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, enflasyonun düşmesi için:

  • Para ve maliye politikalarının koordineli bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor.
  • Üretim ve yatırımların artırılması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç:

Enflasyon, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biridir. Enflasyonu düşürmek için hükümet, iş dünyası ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir.



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