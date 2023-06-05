Steven Caulker'dan Erol Bulut yorumu

Cardiff City'e teknik direktör olarak başlayan Erol Bulut basına bomba gibi düşmüştü. Eskiden Cardiff City'de kaptanlık yapan Steven Caulker beraber çalıştığı Erol Bulut hakkında İnigliz basınına açıklamalarda bulundu. Caulker Türk teknik adamın Cardiff City'e çabuk uyum sağlayacağını ve taraftarların istediği futbolu oynatabileceğini söyledi.



"ÇOK ŞAŞIRDIM"



Steven Caulker, Erol Bulut'un Cardiff City'e gittiğini öğrendiğinde şaşırdığını söyledi ve şu sözlerle devam etti, "Bence Cardiff City'de çok başarılı olacak, haberi ilk duyduğumda çok şaşırdım çünkü Türk teknik direktörlerin çok fazla İngiltere'ye gittiğini göremezsiniz ama bu iş ona çok uygun." ifadelerini kullandı.



"AŞIRI GÜZEL OYNATACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Erol Bulut'un nasıl bir futbol oynatacağı hakkında da yorumda bulunan Caulker, "Buraya gelip aşırı güzel futbol oynayacak biri olduğunu düşünmüyorum, geriden oyun kurmaya meyilli bir oyun anlayışı da yok. Erol Bulut futbol maçı kazanmak isteyen ve bir futbol maçını nasıl kazanacağını bilen birisi." dedi.



"YARDIM TEKLİF ETTİM"



Anlaşmanın tamamlandığını öğrendikten sonra Erol Bulut'u aradaığını söyleyen Steven Caulker, "Kendisine Cardiff'e taşındığı zaman yardımcı olabileceğimi söyledim. Erol Bulut bana projeden umutlu olduğunu söyledi, umarım ona istediği takımı kurma fırsatı verilir ve Cardiff City hak ettiği yere gelebilir.



"TEKLİF ALMADIM"



Sezon sonunda serbest kalacağı açıklanan Steven Caulker, "Kendimi takıma aldırmak için bir konuşma yapmadım , eğer beni takımda görmek isterse tabii ki de konuşacağız. Ama onunla sadece arkadaşımmış gibi konuştum kesinlikle beni takıma almasını söylemedim." diyerek konuşmayı sonlandırdı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ