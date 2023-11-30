Spartak Trnava Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Spartak Trnava Ludogorets canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Spartak Trnava Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spartak Trnava Ludogorets maçı şifresiz canlı izleme detayları…Spartak Trnava - Ludogorets maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)