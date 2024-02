Sparta Prag Galatasaray maçı, HD izle canlı Sparta Prag Galatasaray Canlı Exxen

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA







BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!







GALATASARAY'IN BU SEZON AVRUPA MACERASI



Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.



GALATASARAY İÇİN FLAŞ TAHMİN



Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek. İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista. Bir bahis fenomeni olma yolunda ilerleyen Bahista, Sparta Prag - Galatasaray maçı için sürpriz, yüksek oranlı bir öneride bulundu. Şi mdi göz at



MUHTEMEL 11'LER



Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta.



Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.







BAHİSTA'NIN ÖNERİSİ;



Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista, Sparta Prag - Galatasaray maçı tahminini yaptı; "Sparta Prag ve Galatasaray'ın performanslarına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde ilginç bir karşılaşma bizi bekliyor gibi görünüyor. Galatasaray, Türkiye Süper Lig'inde güçlü bir form sergiliyor ve dikkate değer zaferler elde ediyor. İlk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek güçlerini gösterdiler. Öte yandan, Sparta Prag da özellikle lig maçlarında hayranlık uyandıran bir performans sergiliyor. Sparta Prag'ın ev sahibi avantajı var ancak Galatasaray güçlü bir takım. Skor avantajını korumak isteyen Galatasaray maça dengeli başlayacaktır. İlk yarıdan beraberlik bekliyorum. (İY X 2.07)"



SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.



GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.



SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK



Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.





316. RANDEVU



Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.



SON 25 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET



Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.



AVRUPA'DA ZOR YENİLİYOR



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı. Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı. Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.











Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek. İlklerin öncüsü olan Bilyoner, bahis dünyasına yeni bir soluk getirerek maç sonuçlarına dair tahminler yapan ve bir yapay zeka ürünü geliştirdi; Bahista. Bir bahis fenomeni olma yolunda ilerleyen Bahista, Sparta Prag - Galatasaray maçı için sürpriz, yüksek oranlı bir öneride bulundu.Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta.Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista, Sparta Prag - Galatasaray maçı tahminini yaptı; "Sparta Prag ve Galatasaray'ın performanslarına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde ilginç bir karşılaşma bizi bekliyor gibi görünüyor. Galatasaray, Türkiye Süper Lig'inde güçlü bir form sergiliyor ve dikkate değer zaferler elde ediyor. İlk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek güçlerini gösterdiler. Öte yandan, Sparta Prag da özellikle lig maçlarında hayranlık uyandıran bir performans sergiliyor. Sparta Prag'ın ev sahibi avantajı var ancak Galatasaray güçlü bir takım. Skor avantajını korumak isteyen Galatasaray maça dengeli başlayacaktır. İlk yarıdan beraberlik bekliyorum. (İY X 2.07)"Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı. Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı. Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Sparta Prag ile Galatasaray Letna Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray, Avrupa kupalarında Sparta Prag ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, tarihinde Çekya takımlarıyla oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, tur atlamanın yollarını arıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahaya avantajlı çıkacak. Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak. Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle; Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasını sonlandırdıktan sonra devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefini kovalıyor. Sabah'ta yer alan haberde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı bugün deplasmanda devirip yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, son çalışmanın ardından takımına uyarılarda bulundu. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na vurgu yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu kulüp daha önce büyük zaferlere imza attı. Biz de sahaya çıkıp tarihimize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı. Dublin'de oynanacak finali hedefe koyan Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvedir. Çok kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız. Dublin'deki finale ulaşmak için bir engeli daha aşmak zorundayız. Hatasız oynayıp İstanbul'a mutlu dönelim" dedi.Galatasaray'ın eski futbolcularından Marek Heinz, Sparta Prag-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesi basınından isport'a konuşan Heinz'ın açıklamaları şu şekilde; "Türkiye'de taraftarlar başka bir dünyada yaşıyor. Almanya'da oynadığınızda ve 60 bin kişi stada geldiğinde harika bir atmosfer oluyor. Ama Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta oynuyorsanız, mesele sadece iyi vakit geçirmek değildir. Öyle bir atmosfer yaratıyorlar ki neredeyse gerçek dışı. Sparta'nın bununla nasıl başa çıkacağını merak ediyorum. Büyük bir taraftar akını bekliyorum. Bir keresinde İzmir'den çok da uzak olmayan Manisaspor'a karşı oynadığımızda kulübe verilen kapasite on bin civarındaydı. Biz de İzmir'de Olimpiyat Stadı'nda oynadık, 60, 70 bin kişi geldi ve bunların elli bini Galatasaray taraftarıydı. Bu açıdan Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Gerçekten her yere gidiyorlar. Bazen antrenmanlar bile doluydu. Her yerdeydiler. Nereye uçsak hemen yol boyunca dururlardı, meşaleleri vardı ve bizi bir gün önceden karşılarlardı. Gerçekten çok kalabalıklardı. Futboldan gerçekten keyif alıyorlar. Sanki futbolu yiyor gibiler. Sokaklarda gezerken tanınmamak için şapka takıyordum. Sinir bozucuydu, çok yakın davranıyorlar. Ama agresif değiller. Sokakta biri sizi tanıdığında diğeriyle konuşmaya başlıyor ve birden etrafınızda büyük bir sürü toplanıyor."UEFA Avrupa Lig Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasray'da tüm gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Prag'da kampa giren sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Mauro Icardi'ye rövanşta da çok güveniyor. Gollerini atmaya başlayan Arjantinli yıldız, hafta başında doğum gününü kutladı. Morallenen 31 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Avrupa'da 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.2009-10 ve 2013-14 sezonları arasında Türkiye'de top koşturan 42 yaşındaki eski Çek futbolcu Jan Rajnoch, Sparta Prag'a karşı mücadele verecek olan Galatasaray'ı değerlendirdi. Türkiye'de Ankaragücü, Adana Demirspor ve Sivasspor formalarını terleten eski savunmacı, Okan Buruk'un Galatasaray'da fark yarattığını ve oyuncularını karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayacağını söyledi. Ayrıca, ilk maçta iki takımın da güzel bir performans ortaya koyduğunu belirterek "Her şey çok açık. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ı gerçek bir takım haline getirdi." dedi. Galatasaray'ın eskisi gibi olmadığını söyleyen Rajnoch, "Galatasaray hiçbir şeyi küçümsemeyecektir. Bu konuda biraz endişeliyim. Türk takımı iyi hazırlanacaktır. Eskisi gibi değiller. Okan Buruk, oyuncularının bulutlarda uçmasına izin vermez. Gerçekten sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Türkiye'de oynanan mücadelenin aynısı olabilir. Her iki takımın da performansı inanılmazdı" ifadelerini kullandı. Süper Lig kariyerinde 94 maçta forma giyen Rajnoch 9 gol, 4 asistle performans göstermişti.Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera, Sparta Prag maçının son anlarında yüzüyle yaptığı kurtarışla Çek taraftarlarını hüzne boğdu. Bu kurtarışın hemen sonrasında gelen Icardi'nin golü sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi. Çekya basını, tecrübeli file bekçisini mercek altına alarak bir değerlendirme yaptı. Idnes Gazetesi, Muslera olmasaydı Prag'ın maçı kazanacağını belirterek Muslera'yı refleks, güven ve sakinlik kelimeleri ile özetledi: "Büyük refleks, sakinlik, güven. Muslera'nın Galatasaray'daki performansı etkileyici. Sparta'ya karşı elinden gelen her şeyi yaptığı ilk maçtaki performansı da cabası." "Başlangıçta Birmancevic'in şutunu nakavt etti, Kucht'un sevincini engelledi ve özellikle son dakikalarda, önünde geri adım atmadığı ve sert bir şut için son ana kadar beklediği defans oyuncusu Wiesner'in tek başına baskını sırasında parladı. Eğer Muslera, herhangi birinin yapacağı gibi içgüdüsel olarak toptan korkup biraz kaçmış olsaydı G.Saray kaybedebilirdi. Kaptanın yüzüyle yaptığı inanılmaz kurtarışın ardından Icardi'nin golü geldi ve Prag maçı 3-2 kaybetti. 37'lik muhteşem menzilli ve hızlı ayaklı akrobat Muslera son 13 yıldır kalede olmasaydı Aslan nerede olurdu?" 6 lig şampiyonluğu, 4 ulusal kupa kazandı ve 2015 yılında Türkiye'de en iyi futbolcu seçildi. O olmazsa Galatasaray'ın başı dertte. Sparta'ya karşı kazanılan zaferden sonra gazeteciler onu 'Adam bir dağ gibiydi' sözleriyle övdü. Sparta'nın görevi belli; Fernando Muslera'yı geçmek! Ama nasıl? Çizgide harika bir refleksi var. Uzaktan şutları çıkarıyor. Son saniyeye kadar konsantre olarak kalede güven veriyor." Haberin içerisinde Muslera'nın 2020'de Rize maçında geçirdiği sakatlık sonrası ayağında 2 kırık tespit edildiği belirtilerek, yıldız kalecinin profesyonelliğine de vurgu yapıldı.