Haber Tarihi: 29 Mayıs 2025 14:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 14:19

Sözcü TV kapandı mı? Sözcü TV ne zaman kapanacak?

Son dönemde medya gündemini meşgul eden konulardan biri de Sözcü TV'nin kapanma iddiaları ve aldığı RTÜK cezaları oldu. Peki, Sözcü TV kapandı mı? Sözcü TV ne zaman kapanacak?

Sözcü TV kapandı mı? Sözcü TV ne zaman kapanacak?
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RTÜK yaptığı incelemeler sonucu Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'den canlı yayınlarda "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" edildiği gerekçesiyle Sözcü TV 10 gün yayın durdurma cezası aldı. 

Sözcü TV Kapandı mı? Güncel Durum Ne?

Sözcü TV, şu an itibarıyla tamamen kapanmış değildir ve yayın hayatına devam etmektedir. Ancak, kanal geçtiğimiz dönemde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu cezalar arasında 10 günlük ekran karartma cezası da bulunmaktadır. Bu durum, "Sözcü TV kapandı mı?" sorularının sıkça sorulmasına yol açmıştır. 

Sözcü TV Ne Zaman Kapanacak?  

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Söz konusu 10 gün yayın durdurma cezası lisans iptalinden önceki en ağır ceza.

Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran günü itibariyle karartma başlayacak.




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