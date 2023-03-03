Haber Tarihi: 03 Mart 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 16:15

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Açıklaması! Canlı Yayın Kılıçdaroğlu - Akşener

Son Dakika! Kılıçdaroğlu açıklaması! Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Açıklaması! Canlı Yayın Kılıçdaroğlu - Akşener
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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararı sonrası Ankara'da baş döndüren hareketlilik…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ettiklerini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir" sözleri sonrası ilk değerlendirme CHP kanadından geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak."

CHP MYK'DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine geçtiği ve CHP MYK'nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI YAPTI

Akşener, bugün yaptığı konuşmanın sonunda CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.
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