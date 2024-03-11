Haber Tarihi: 11 Mart 2024 16:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 16:11

Son dakika: Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü sorusu, 11 Mart Pazartesi günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Son dakika: Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
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Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (11 MART 2024)

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENMEDİ

Down Detector'un verilerine göre, şu anda kullanıcılar Instagram'a erişim problemi yaşıyor.

Meta tarafından henüz bir açıklama gelmedi ve problemin ne zaman çözüleceği ise bilinmiyor.
 RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kullanıcıları meraklandıran erişim sorununayla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.


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