Sivasspor FB maçı canlı link, Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
Haber Tarihi: 22 Nisan 2024 19:34 -
Güncelleme Tarihi:
22 Nisan 2024 19:34
Sivasspor FB maçı canlı link, Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
Sivasspor Fenerbahçe maçı bein Sports canlı yayın linki | Sivasspor Fenerbahçe maçı kaçak olarak Selçuk Sports, İnat TV, Netspor, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. hafta maçında Sivasspor ile Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Sivasspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Fenerbahçe maçı izleme detayları...
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı: "Artık her maç final"
Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa defterini de kapatan Fenerbahçe artık tüm dikkatini Süper Lig'e verecek. Galatasaray ile sıkı bir zirve yarışına giren sarı-lacivertliler, bugün Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör İsmail Kartal öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Artık kritik haftalara girildiğini ve herhangi bir puan kaybının telafisinin çok zor olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Son haftalar her takım için zordur. Her mücadeleye bunun bilincinde çıkmayılız. Gönül isterdi ki Avrupa'da da yolumuza devam edelim. Ama olmadı. O sayfayı kapatıp önümüze bakmalıyız. Hiçbirinizin Olympiakos maçına takılıp kalmasını istemiyorum. Tüm dikkatimizi artık Süper Lig'e vermeliyiz. Ligde şampiyon olarak bizi bu sezon her maçta destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dediği öğrenildi. Sivas'ın her takım için zor bir deplasman olduğunu da hatırlatan Kartal'ın, "Sivas sahasında çok iyi oynayan bir takım. G.Saray ve Trabzonspor ile berabere kaldılar, Beşiktaş'ı da mağlup ettiler. Nasıl bir rakiple oynayacağımızın bilincinde sahaya çıkalım. Her maçta olduğu gibi Sivas karşısında da ilk dakikadan itibaren baskı kurup skor üstünlüğünü erken almalıyız. Size güveniyorum. Kimsenin aldıkları sonuçlara odaklanmayalım. Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkalım" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Fenerbahçe'de derbi öncesi alarm: İsmail Kartal uyardı!
Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, lige odaklandı. Bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla yaptığı son toplantıda uyarılarda bulundu. Futbolcularına, "Avrupa defteri kapandı. Tek kulvarda kesinlikle hata istemiyorum. Sivasspor maçını ne olursa olsun kazanmalıyız. Puan kaybının sonuçları bizim için ağır olur" diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, bu müsabaka öncesi 7 ismin sarı kart ceza sınırında yer alması endişelendiriyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş maçında oynayamayacak. Bu isimlerle özel olarak görüşüp çok dikkatli olmalarını isteyen 62 yaşındaki teknik adamın, derbide bütün oyunculara ihtiyacı olacağını söylediği öğrenildi. Derbiyi 3 puandan fazlası olarak gören teknik heyet, hem motivasyonu yükseltmeyi hem de yarışta inancı daha da artırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin büyük kozu: Edin Dzeko!
Süper Lig'de bugün Sivasspor karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Edin Dzeko, son 7 sezonun en golcü lig performansını yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde 31 maça çıkan Bosnalı oyuncu, ağları 20 kez havalandırdı. Önceki 6 sezonda bunu başaramayan 38 yaşındaki forvet, bu süreçte en çok golü 2016-17'de Roma formasıyla (29) kaydetti. Dzeko ayrıca ligdeki 20 gollük performansıyla son iki sezonda toplam 19 olan golünü de geride bırakarak formuyla gençlere taş çıkardı.
Edin Dzeko'dan takıma moral konuşması!
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 20 golle krallık yarışında zirvede. Dzeko, ligde kritik haftalara formda bir şekilde giriyor. Golcü oyuncu, Adana Demir ve Karagümrük filelerini sarsarak seri yakalamıştı. 37 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atıp seriyi sürdürmeye kararlı. Edin Dzeko, Olympiakos maçı sonrası idmanlarda arkadaşlarını yeniden motive etmek için de çok çalıştı. Takımla konuşmalar yapan yıldız futbolcu dikkat çeken ifadeler kullandı. Dzeko, Sivasspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'ya böyle veda etmek hepimizi sarstı. Ancak bir an önce toparlanıp önümüze bakmalıyız. Ligde final haftalarına girdik ve tek bir puan kaybına bile tahammülümüz yok. Bu sezon şampiyonluk hasretine son verip, çok üzdüğümüz taraftarımıza bayram yaşatmamız şart" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konsu maçlarda 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe tarihin eşiğinde! Rekor gelebilir
Fenerbahçe, bugün Sivas deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek. Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor. Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak. Deplasmandaki son 10 maçını kazanan, 21 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak tarihe geçen İsmail Kartal bir rekoru daha kırmaya çok yakın. Camianın şampiyonluk hasretini bitirmekte kararlı olan İsmail Kartal, Sivas yolculuğu öncesi "Her maç final" hatırlatması yaparken "İşimizi doğru yaparsak kupa bizim ellerimizde yükselecek. Şampiyonluk için gereken her şeye sahibiz" şeklinde konuştu. Oyuncular da kalan haftalarda kayıp yaşamadan şampiyon olacaklarına dair hocaya söz verdi. Fenerbahçe, kritik Sivasspor maçının son taktik provasını dün gerçekleştirdi. Kamp kadrosunda Bonucci, Serdar Aziz, Zajc ve sakat olan Oosterwolde yer almadı.
Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi!
Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Alman hakem Benjamin Brand oturacak. Brand'a AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak eşlik edecek.
Sivasspor Fenerbahçe maçı hakemi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebilecek.
FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Menig, Rey Manaj
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Sivas kafilesinde yer almadı. Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.
SINIRDA 7 İSİM
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.