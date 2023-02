Sivas okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okul var mı? Sivas valiliğinden açıklama var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas valiliğinden açıklama yapıldı mı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 6 Şubat günü ile gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Sivas Valiliği il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."Malatya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar Valilik tarafından bir gün tatil edildi. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada: "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın."Mİ?Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi" denildi.Muş'ta da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından tatil edildi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz eğitime ara verildiğini şu paylaşımla duyurdu: "Kıymetli çocuklarım; Sağlığınıza dikkat ederek kar topu oynayın, kardan adam yapın, kaliteli zaman geçirin ve derslerinize çalışmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller."Gaziantep Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini şöyle duyurdu:"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."Adıyaman'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaysa Çağlayancerit ve Elbistan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.Kar yağışının etkisini gösterdiği Konya'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.Kar yağışları tüm ülkeyi etkisi altına alırken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den yeni uyarılar geldi. Kerem Ökten, o günü işaret ederek okulların tatil olabileceğini söyledi. İşte Kerem Ökten'in açıklamaları:"İstanbul'da Perşembe öğlene kadar etkili olacak kar yağışları şehri beyaza bürüyecek. Kar Pazar günü (yarın) akşama doğru başlıyor."Ökten geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda da okulların tatil olabileceğini sürmüştü. İşte Ökten'in o uyarısı:"Avrupa modeli, Kanada modeli ve Amerika modeli aynı fikirde. Türkiye'ye Sibirya'dan bir soğuk canavarı gelebilir. 14 Şubat sevgililer gününü içine alacak şekilde. Okulların durumu tekrar gözden geçirilebilir."Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.