Sigaraya zam gelecek mi? Son dakika sigaraya zam geldi mi?

Son dakika sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam konusu gündeme geldi. 1 Haziran 2023 itibariyle sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın başlıca konusu oldu. Bu haberler sonrası güncel sigara fiyatları listesine çevrildi. Sigara markalarından zam açıklaması da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki Haziran'da sigaraya zam gelecek mi? Hangi marka sigaralara zam geliyor? İşte detaylar...Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zam miktarı ise henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak seçimden sonra paket fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Zammın ne zaman uygulanacağı ise henüz net olarak açıklanmadı.TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı.Lark: 34,00 TLLM: 33,00 TLMarlboro Edge Blue Sky: 35,00 TLMarlboro Edge: 35,00 TLMarlboro Red, Touch: 37,00 TLMarlboro Roll 50: 30,00 TLMarlboro Touch Blue, Grey, White: 36,00 TLMuratti 35,00 TLParliament Midnight Blue: 37,00 TLParliament: 38,00 TLKent (White): 29 TLKent D-Rang: 28 TLKent Slims (Black, Grey): 31 TLKent: 28 TLMaltepe: 28 TLPal Mall: 28 TLRothmans: 27,50 TLSamsun: 28 TLTekel 2000: 27,50 TLTekel 2001: 27,50 TLViceroy: 28 TLKent 33 TLKent D-Range 33 TLKent 35 TLKent Slims 37 TLRothmans 31.5 TLTekel 2000 31.5 TLTekel 2001 31.5 TLViceroy 32 TLPall Mall 32 TLSamsun 32 TLMaltepe 32 TLWinston Slender 34 TLWinston Dark Blue Deep Blue 34 TLWinston Slims 35 TLWinston 35 TLWinston Xsence 36 TLCamel Slender 33 TLCamel 34 TLMonte Carlos 33 TLLD 33 TLMarlboro Edge 35 ₺Marlboro Edge Blue-Sky 35₺Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺Marldboro Red-Touch 37 ₺Parlıament 38 ₺Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺Murattı 35 ₺Murattı Blu 34 ₺Lark 34 ₺Chesterfıeld 33 ₺L&M 33 ₺Marlboro Roll 50 30 ₺Violet Slims 34 TLWinner Slims 32 TLWinner Kısa 29 TLHD Slims 30 TLHD Red 29 TLHD Blue 29 TLHD Sky 29 TLHD Q Size 29 TLPresident 29 TLPresident Q Size 29 TLVigor Cerulean 31 TLPoint Blue Slims 29 TLMedley 27 TLMMC 28 TLHazar 27 TLToros 2005 27 TL