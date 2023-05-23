Sigaraya zam gelecek mi? Son dakika sigaraya zam geldi mi?

Son dakika sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam konusu gündeme geldi. 1 Haziran 2023 itibariyle sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın başlıca konusu oldu. Bu haberler sonrası güncel sigara fiyatları listesine çevrildi. Sigara markalarından zam açıklaması da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki Haziran'da sigaraya zam gelecek mi? Hangi marka sigaralara zam geliyor? İşte detaylar... SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Zam miktarı ise henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak seçimden sonra paket fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Zammın ne zaman uygulanacağı ise henüz net olarak açıklanmadı. GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2023
TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı. 16 Mayıs 2023 Sigara Fiyatları
Lark: 34,00 TL
LM: 33,00 TL
Marlboro Edge Blue Sky: 35,00 TL
Marlboro Edge: 35,00 TL
Marlboro Red, Touch: 37,00 TL
Marlboro Roll 50: 30,00 TL
Marlboro Touch Blue, Grey, White: 36,00 TL
Muratti 35,00 TL
Parliament Midnight Blue: 37,00 TL
Parliament: 38,00 TL
Kent (White): 29 TL
Kent D-Rang: 28 TL
Kent Slims (Black, Grey): 31 TL
Kent: 28 TL
Maltepe: 28 TL
Pal Mall: 28 TL
Rothmans: 27,50 TL
Samsun: 28 TL
Tekel 2000: 27,50 TL
Tekel 2001: 27,50 TL
Viceroy: 28 TL BRITISH AMERICAN TOBACCO BAT SİGARALARI 2023
Kent 33 TL
Kent D-Range 33 TL
Kent 35 TL
Kent Slims 37 TL
Rothmans 31.5 TL
Tekel 2000 31.5 TL
Tekel 2001 31.5 TL
Viceroy 32 TL
Pall Mall 32 TL
Samsun 32 TL
Maltepe 32 TL JAPAN TOBACCI JTI SİGARALARI 2023
Winston Slender 34 TL
Winston Dark Blue Deep Blue 34 TL
Winston Slims 35 TL
Winston 35 TL
Winston Xsence 36 TL
Camel Slender 33 TL
Camel 34 TL
Monte Carlos 33 TL
LD 33 TL PHILIP MORRIS SİGARALARI 2023
Marlboro Edge 35 ₺
Marlboro Edge Blue-Sky 35₺
Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺
Marldboro Red-Touch 37 ₺
Parlıament 38 ₺
Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺
Murattı 35 ₺
Murattı Blu 34 ₺
Lark 34 ₺
Chesterfıeld 33 ₺
L&M 33 ₺
Marlboro Roll 50 30 ₺
TT SİGARALARI 2023
Violet Slims 34 TL
Winner Slims 32 TL
Winner Kısa 29 TL
HD Slims 30 TL
HD Red 29 TL
HD Blue 29 TL
HD Sky 29 TL
HD Q Size 29 TL
President 29 TL
President Q Size 29 TL
Vigor Cerulean 31 TL
Point Blue Slims 29 TL
Medley 27 TL
MMC 28 TL
Hazar 27 TL
Toros 2005 27 TL
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