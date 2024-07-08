Haber Tarihi: 08 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 10:30

Sigaraya indirim mi geldi? Temmuz sigara indirimi 2024

Sigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelirken bu defa beklenmedik bir indirim haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde zam gelen JTI grubundaki sigaralara bu kez indirim geldi.

Sigaraya indirim mi geldi? Temmuz sigara indirimi 2024
Abone Ol
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları, Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) de yukarı çekti. Bu durum, sigara gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde zamma neden olmuştu. 2 gün önce zam gelen JTI grubundaki sigaralara bu kez indirim geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen indirimi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu indirimle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 61 TL olurken, en pahalı sigara ise 74 TL oldu.

2014 HAMLESİ

2014 yılında Camel, sigara zamlarından etkilenmiş ve fiyatını artırmıştı. Yapılan zamdan günler sonra yeni bir karar alan firma, fiyatını 8,50 liradan, 6,50 liraya indirmişti. Diğer sigara gruplarının ise zamlı fiyatlardan satışına devam edilmişti.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

David Akintola yeni sezon için iddialı! Rizespor David Akintola yeni sezon için iddialı!
Beşiktaş'a bir stoper adayı daha: Harry Maguire Beşiktaş Beşiktaş'a bir stoper adayı daha: Harry Maguire
Roma, Sörloth'u istedi; işte fiyatı Transferler Roma, Sörloth'u istedi; işte fiyatı
Conte'nin gözü Emre Can'da Transferler Conte'nin gözü Emre Can'da
Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu: Felix Uduokhai Beşiktaş Beşiktaş'tan gizli transfer operasyonu: Felix Uduokhai
Trabzonspor'dan Okay hamlesi! Trabzonspor Trabzonspor'dan Okay hamlesi!
Galatasaray'da Zaha'yı hırs bastı! Galatasaray Galatasaray'da Zaha'yı hırs bastı!
Kaan Ayhan ameliyat olacak mı? Galatasaray Kaan Ayhan ameliyat olacak mı?
Sigaraya indirim mi geldi? Temmuz sigara indirimi 2024 Gündem Sigaraya indirim mi geldi? Temmuz sigara indirimi 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kare ası
2
Ipswich Town'dan Acun Ilıcalı'ya dev teklif!
3
Fenerbahçe'ye "evet" dedi: Allan Saint-Maximin
4
Galatasaray'da gözler Kerem'de
5
Adana Demirspor anlaştı: Michael Valkanis
6
Davinson Sanchez'e yakın takip!
7
Beşiktaş'ta Cenk Tosun görüşme masasına!

SON HABERLER

yukarı ok