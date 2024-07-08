Sigaraya indirim mi geldi? Temmuz sigara indirimi 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları, Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) de yukarı çekti. Bu durum, sigara gibi ÖTV'ye tabi ürünlerde zamma neden olmuştu. 2 gün önce zam gelen JTI grubundaki sigaralara bu kez indirim geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen indirimi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu indirimle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 61 TL olurken, en pahalı sigara ise 74 TL oldu.

2014 yılında Camel, sigara zamlarından etkilenmiş ve fiyatını artırmıştı. Yapılan zamdan günler sonra yeni bir karar alan firma, fiyatını 8,50 liradan, 6,50 liraya indirmişti. Diğer sigara gruplarının ise zamlı fiyatlardan satışına devam edilmişti.