Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 18:37

Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Beşiktaş Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaşıyor. BJK Alanya maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte Beşiktaş Alanyaspor maçından son dakika detayları...

Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Beşiktaş Alanyaspor maçı
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beIN Sports 1 Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı yayını! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.  Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

Eksikler

Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, N'Koudou, Cenk, Aboubakar



Alanyaspor
Runnarson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Lusamba, Zinedine Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Ahmed Hassan

İki takım arasında 14. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek.

İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

3 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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