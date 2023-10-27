Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin 2016 Survivor finalinde yer alan ve şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde rol alan Serkay Tütüncü olduğu iddia edildi. Nur Tuğba ile Laf Aramızda kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor'a aldığı için pişman olduğu kişilerden bahsederken isim vermeden "Biz ünlü ettik şimdi dizide oynuyor. Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin oyuncu Serkay Tütüncü olduğu ileri sürüldü. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü Survivor açıklaması nedir? Oynadığı diziler nelerdir?Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 yılında İzmir'de doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayımlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayımlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırdı.Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü oyuncularla Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü, muhabirlerin Survivor sorusuna verdiği yanıtla gündemde.2016 yılında katıldığı ve finale kaldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Serkay Tütüncü, muhabirlerin" sorusuna,cevabını verdi.sorusunu ise "İdiyerek geçiştirdi.Survivor finalinde Avatar Atakan'a kaybeden Tütüncü'nün yarışma sonrası yıldızı parlamış ve "İnsanlık Suçu", "Afili Aşk", "Bay Yanlış" dizilerinin ardından "Masumiyet" dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.2018 İnsanlık Suçu Gökhan Gökdemir Başrol oyuncusu2019-2020 Afili Aşk Volkan Çekerek Yardımcı oyuncu2020 Bay Yanlış Ozan Dinçer2021 Masumiyet İlker Ilgaz Başrol oyuncusu2022 Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç2023- Kirli Sepeti Kahraman DemirSerkay Tütüncü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Serkay Tütüncü biyografisi!Yarışma ve programlar2016 Survivor 2016 Kendisi Yarışmacı/İkincilik2017 Survivor Panorama2020 Bekar Erkeğin Rehberi Konuk2022 Arda ile Omuz-Omuza2023 Ege Mavisiİnternet2022 Hayaller ve Hayatlar