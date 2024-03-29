Seçim yasakları ne zaman başlıyor? (2024 seçim yasağı)

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, propaganda süresi bitene kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet siteleri üzerinden sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince ilçe seçim kurullarının belirlediği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması ise yasak olacak.

Elektronik posta adreslerine gönderilecek mesaj, sabit telefonlara sesli, görüntülü veya yazılı iletilerle propaganda yapılması yasak olacak. Siyasi parti üyeleri ile bu yasağın kapsamının dışında yer alıyor.

Bakan ve milletvekillerinin yurtiçindeki seçim propagandası gezileri, makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen araçlarla yapılamayacak.



Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

Seçimlerden 10 gün önce basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler yayımlanamayacak.

Propaganda süresi 30 Mart saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da bitecek.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçimlerin olduğu 31 Mart'a yönelik yasaklar da yer alıyor.

Yasanın 79. maddesi kapsamında seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli kişiler dışında hiç kimse silah taşıyamayacak.

31 Mart'ta saat 18.00'e kadar her türlü yayın organının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak olacak.