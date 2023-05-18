SASA ne zaman bölünecek? 2023 SASA bedelsiz ne zaman verecek?

SASA güncel fiyatı şuan 97.30 TL olarak işlem görüyor. Sasa bu fiyattan %127 oranında bölünürse hisse fiyatı 42.86 TL olarak güncellenecek. Sasa bedelsiz sonrası elinde 100 adet hissesi bulunan bir yatırımcının toplam hisse sayısı 227 olacak. Buna göre portföyünde 1000 adet SASA hissesi olan bir kişinin bedelsiz sonrası 2227 adet hissesi olacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sasa Polyester'in bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 18 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla onayladı. Şirket mayıs ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bölünme tarihini yatırımcılarına duyuracak.SASA güncel fiyatında bölünürse (17 Mayıs 2023 – 102,90 TL) düzeltilmiş pay fiyatı olan 44,74 TL'den işlem görecek.Midas yatırım hesabında, Sasa Polyester (SASA) hissesi bulunan yatırımcıların bedelsiz sermaye artırımı için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.Bölünmeden elde edilen lotlar otomatik olarak yatırım hesabına yansıtılır ve hisse düzeltilmiş fiyattan işlem görmeye başlar.