Haber Tarihi: 18 Mayıs 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 11:26

SASA ne zaman bölünecek? 2023 SASA bedelsiz ne zaman verecek?

SASA, 2023 yılının başlarında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 2-3 aylık süreçte SASA bedelsizi için SPK'dan henüz bir onay çıkmadı. Yatırımcılar SASA bedelsiz tarihini ve onayını heyecanla beklerken SPK tarafından ne zaman onay verileceği henüz bilinmiyor. Peki, SASA ne zaman bölünecek?

SASA ne zaman bölünecek? 2023 SASA bedelsiz ne zaman verecek?
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SASA güncel fiyatı şuan 97.30 TL olarak işlem görüyor. Sasa bu fiyattan %127 oranında bölünürse hisse fiyatı 42.86 TL olarak güncellenecek. Sasa bedelsiz sonrası elinde 100 adet hissesi bulunan bir yatırımcının toplam hisse sayısı 227 olacak. Buna göre portföyünde 1000 adet SASA hissesi olan bir kişinin bedelsiz sonrası 2227 adet hissesi olacaktır. 
SASA ne zaman bölünecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sasa Polyester'in bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 18 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla onayladı. Şirket mayıs ayı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bölünme tarihini yatırımcılarına duyuracak.
SASA bedelsiz ne zaman verecek?

SASA güncel fiyatında bölünürse (17 Mayıs 2023 – 102,90 TL) düzeltilmiş pay fiyatı olan 44,74 TL'den işlem görecek.

Midas yatırım hesabında, Sasa Polyester (SASA) hissesi bulunan yatırımcıların bedelsiz sermaye artırımı için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Bölünmeden elde edilen lotlar otomatik olarak yatırım hesabına yansıtılır ve hisse düzeltilmiş fiyattan işlem görmeye başlar.

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SASA
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