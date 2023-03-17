Şanlıurfa okullar tatil mi? 17 Mart Son dakika Urfa'da yarın okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış bölgeyi alarma geçirdi. 15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. "Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu ile ilgili araştırmalar yapılırken Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.Valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle Çarşamba günü ve yaşanan sel nedeniyle de perşembe günü okullar tatil edilmişti. Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir mücadele vermekteyiz. Yağış metrekareye neredeyse 200 kilograma yaklaşmış vaziyette. İhbarlar var, hepsine müdahale ediliyor. En büyük isteğim şu; vatandaşlarım çok dışarı çıkmasın, dere kenarlarında olanlar mutlaka oradan uzaklaşsınlar. Bir kayıp yok ama ciddi bir araç tahribatı var. Şanlıurfa tarihinde böyle bir sel görmemiş. İhbarlar var, dalgıçlarımız müdahale ediyor. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En önemlisi hastanemizi tahliye ediyoruz, 200 hastamız var, diğer hastanelere tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Valilikten tatil açıklaması geldi Şanlıurfada bugün (17 Mart Cuma) okullar tatil mi Şanlıurfada okullar ne zaman açılacak, cuma günü okul var mıGenellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.