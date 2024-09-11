Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024

Sandık Kokusu izleyicileri diziyle Show TV ekranında buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde finalinde Karsu'nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu merak uyandırmıştı.



SANDIK KOKUSU YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?



Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi 2. sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.



SHOW TV 11 EYLÜL YAYIN AKIŞI



06:00 Yeni Gelin



08:00 Bu Sabah



10:00 Aile



12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi



15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme



18:45 Show Ana Haber



20:00 Rüyanda Görürsün



22:00 Kızılcık Şerbeti



01:00 Rüyanda Görürsün



02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi



SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?



Sandık Kokusu 26. bölüm sezon finalinde;



Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.



Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider.



Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu'yu yolundan döndüren kim olacaktır?

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