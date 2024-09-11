Haber Tarihi: 11 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 18:20

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024

Show TV'nin iddialı dizisi Sandık Kokusu yeni sezon merakla bekleniyor. Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi 2. sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Peki Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024
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Sandık Kokusu izleyicileri diziyle Show TV ekranında buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde finalinde Karsu'nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu merak uyandırmıştı.

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarşamba akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Sandık Kokusu dizisi 2. sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni sezon ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

SHOW TV 11 EYLÜL YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Rüyanda Görürsün

22:00 Kızılcık Şerbeti

01:00 Rüyanda Görürsün

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sandık Kokusu 26. bölüm sezon finalinde;

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.

Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu'yu yolundan döndüren kim olacaktır?
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