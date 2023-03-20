Sandık görevlisi ücreti 2023: YSK sandık görevlisi, başkanı ücreti ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için de binlerce sandık görevlisi seçim gününde iş başında olacak. Sandık görevlisi olmaya talip pek çok kişi de seçim tarihinin kesinleşmesiyle 'Sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?' 'Seçimlerde sandık görevlisi olma şartları neler?' 'Başvuru nereye yapılır?' araştırmaları yapmaya başladı…Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Geçtimiz 20218 Seçimlerinde sandık görevlileri ücretleri 500 Türk Lirası idi .Edinilen bilgiye göre 2023 Seçimlerinde Sandık görevli ve Salon Başkanlarının ücretleri 900 - 1.000 TL arasında olması bekleniliyor.Konuyla ilgili açıklama kısa süre içerisde YSK tarafından yapılacak.2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;Başkan ve Üyeler: 261,00 TLSiyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TLSeçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamakAdli sicil kaydı bulunmamak657 Sayılı devlet Memuru kanuna tabi olmak.( Memur, Öğretmen, Kamu görevlisi, Akademisyen vb.)İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.