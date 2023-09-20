Şampiyonlar Ligi maçları 20 Eylül 2023 | Bugün Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde günün karşılaşmaları maç programı ile belli oldu. Karşılaşmalar Exxen ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Bu sene Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları oynanacak.Şampiyonlar Ligi grup aşamasında belirli maçlar açık kanalda yayınlanıyor.Devler Ligi'nde ilk haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu.Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta açık kanalda yayınlanacak maçlar19 Eylül Salı günü saat 19:45'te başlayacak olan Young Boys-RB Leipzig maçı TV 8.5 ekranlarında olacak.Yine 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak olan Manchester City-Kızılyıldız maçı TV 8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak olan Arsenal-PSV maçı da TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.19:45 Milan-Newcastle United19:45 Young Boys-RB Leipzig22:00 PSG-Borussia Dortmund22:00 Şahtar Donetsk-Porto22:00 Manchester City-Kızılyıldız22:00 Lazio-Atletico Madrid22:00 Barcelona-Royal Antwerp22:00 Feyenoord-Celtic19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter