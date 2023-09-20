Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 12:34

Şampiyonlar Ligi maçları 20 Eylül 2023 | Bugün Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maç programı futbol severler tarafından sorgulanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele başlıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında animarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bugünkü karşılaşmalar ise E,F,G,H gruplarında olacak. Peki Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları 20 Eylül 2023 | Bugün Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde günün karşılaşmaları maç programı ile belli oldu. Karşılaşmalar Exxen ve TV 8,5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Bu sene Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları...
 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?


Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında belirli maçlar açık kanalda yayınlanıyor.

Devler Ligi'nde ilk haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta açık kanalda yayınlanacak maçlar
19 Eylül Salı günü saat 19:45'te başlayacak olan Young Boys-RB Leipzig maçı TV 8.5 ekranlarında olacak.

Yine 19 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak olan Manchester City-Kızılyıldız maçı TV 8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

20 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak olan Arsenal-PSV maçı da TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.


19 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

19:45 Milan-Newcastle United
19:45 Young Boys-RB Leipzig
22:00 PSG-Borussia Dortmund
22:00 Şahtar Donetsk-Porto
22:00 Manchester City-Kızılyıldız
22:00 Lazio-Atletico Madrid
22:00 Barcelona-Royal Antwerp
22:00 Feyenoord-Celtic

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

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