Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi!

İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Yeşil-siyahlılar, Serhat Sütlü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serhat Sütlü ile anlaşmaya varmıştır. Hoşgeldin, Serhat Sütlü!" ifadelerine yer verildi.
