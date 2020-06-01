Sahiller ne zaman serbest olacak? (01 Haziran Pazartesi)

Sahiller, sahil yolları, sahil kenarları, sahil bantları ne zaman serbest olacak eskibi gibi sahillerde gezmek isteyenler resmi açıklama bekliyor. Sahiller ne zaman açılacak noktasındaki bekleyiş sürüyor. Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan sahiller, park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor. İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları'nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek. Söz konusu yerler için normalleşme adımlarının 3 Haziran sonrası atılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından park ve sahiller boş kaldı.Sahillerin, milli park veya ören yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimizde eklencektir.Corona virüsü ile mücadelenin normalleşme evresinde, parkları ziyaret edenlerin sosyal mesafe kurallarını anımsaması ve koruması için İBB tarafından parklara sosyal mesafe halkaları çizildi. İstanbullular, Anadolu yakasında; Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına çizilen halkalar ile mesafeli bir şekilde güneşten faydalanabilecek.