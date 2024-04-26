İntegral kaldırıldı mı, kalktı mı? (2024-MEB)

Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.İNTEGRAL KALKTI MI?
Yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.İntegral Nedir?
İntegral, matematiksel bir kavramdır ve türev işleminin tersidir. Türev, bir fonksiyonun değişme hızını hesaplarken, integral o fonksiyonun değişimi sonucunda oluşan toplam değeri hesaplar.
Basit bir örnekle açıklayalım: Bir arabayı düşünün. Arabaya bindiğinizde kilometre saati size o anki hızınızı gösterir. Bu hız, türev işlemine benzetilebilir. Yolculuk boyunca ne kadar uzaklık kat ettiğinizi hesaplamak isterseniz, kilometre sayacına bakarsınız. Bu ise integral işlemine benzetilebilir.İntegral ne işe yarar?:
Alan hesabı: Bir eğrinin altında kalan alanın hesaplanması için kullanılır.
Hacim hesabı: Üç boyutlu bir cismin hacmini hesaplamak için kullanılır.
Yol hesabı: Hareketli bir cismin kat ettiği toplam yolu hesaplamak için kullanılır.
Fizikte ve mühendislikte: Kuvvet, iş, momentum gibi birçok fiziksel kavramın hesabında kullanılır.
Ekonomide: Kar marjı, maliyet gibi ekonomik kavramların hesabında kullanılır.YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSAYACAK?
Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.DERS SAATLERİ KISALACAK MI?
Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.
Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak. 12 . Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları5. ÜNİTE:
Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları 6. ÜNİTE:
İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları 7. ÜNİTE:
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi 12. Sınıf 2. Dönem Geometri Konuları7. ÜNİTE:
Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
12. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları4. ÜNİTE:
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite 5. ÜNİTE:
Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu 6. ÜNİTE:
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları 12. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları3. ÜNİTE:
Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler 4. ÜNİTE:
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji 12. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Konuları3. ÜNİTE:
Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme 4. ÜNİTE:
Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre 12. Sınıf 2. Dönem Coğrafya Konuları 2. ÜNİTE
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 3. ÜNİTE
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri 4. ÜNİTE:
Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler 12. Sınıf 2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları4. ÜNİTE:
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler 5. ÜNİTE:
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları 6. ÜNİTE:
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye 7. ÜNİTE:
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye 8. ÜNİTE:
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri 12. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları4. ÜNİTE:
Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam 5. ÜNİTE:
Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu 6. ÜNİTE:
Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme 7. ÜNİTE:
Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev 12. Sınıf 2. Dönem Din Kültürü Konuları3. ÜNİTE:
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet 4. ÜNİTE:
Güncel Dini Meseleler
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler 5. ÜNİTE:
Hint ve Çin Dinleri
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm
12. Sınıf 2. Dönem Yabancı Dil Konuları
12.5 Psychology – Psikoloji
12.6 Favors – İyilik
12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
12.9 Technology – Teknoloji
12.10 Manners – Davranış, Tutum 12. Sınıf 2. Dönem Mantık Konuları3. ÜNİTE:
Mantık ve Dil
Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama 4. ÜNİTE:
Sembolik Mantık
Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık,