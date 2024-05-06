Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 19:19 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 19:19

Konyaspor Fenerbahçe canlı izle bein sports linki

Konyaspor Fenerbahçe Süper Lig maçı bein Sports izle | Konyaspor Fenerbahçe maçı kaçak olarak Selçuk Sports, İnat TV, Netspor, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Konyaspor ile Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Konyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları...

Konyaspor Fenerbahçe canlı izle bein sports linki
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Konyaspor Fenerbahçe izle canlı bein Sports yayını! Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe  Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

TIKLA KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI



KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Daniel Schlager oturacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda kart cezaları bulunan Valon Ethemi ile Bouly Junior Sambou ile sakatlığı bulunan Yasir Subaşı bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

EN GOLLÜ MAÇ İLK YARIDA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti. Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı. Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

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