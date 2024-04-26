Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? (2024 MEB)

Okullar ne zaman kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci ve veli, yaz tatili planı yapmak için sorgulamalara başladı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatil için yola çıkacak. Peki, Okullar kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanıyor, kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.