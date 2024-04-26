Haber Tarihi: 26 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 15:17

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? (2024 MEB)

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanıyor, kapanacak sorusunu binlerce öğrenci merak ediyor. 3 ay boyunca yaz tatili yapmak için gün sayan öğrenciler, karnelerini alacağı zamanı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı tatil takvimi sonrasında, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? (2024 MEB)
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Okullar ne zaman kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci ve veli, yaz tatili planı yapmak için sorgulamalara başladı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatil için yola çıkacak. Peki, Okullar kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanıyor, kapanacak?

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB TAKİMİ 2024

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma

İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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