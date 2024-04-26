Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? (2024 MEB)

Okullar ne zaman kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci ve veli, yaz tatili planı yapmak için sorgulamalara başladı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatil için yola çıkacak. Peki, Okullar kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanıyor, kapanacak?
2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI
Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
MEB TAKİMİ 2024
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma
İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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